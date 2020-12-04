Twitter, deneysel özelliklerin test edildiği twttr isimli uygulamanın fişini çektiğini duyurdu. Zaten çok az sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenen twttr, an itibarıyla hiçbir yeni kullanıcı tarafından deneyimlenemeyecek. Şirket, yeni özellikleri nasıl test edeceğine dair karar verme aşamasında olduğunu söylüyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, deneysel özelliklerini "twttr" olarak isimlendirdiği bir uygulama üzerinde test ediyordu. Kullanıcılara açık olan bu uygulamada test edilen özellikler, bir süre sonra da kararlı sürüme sunuluyordu. Ancak bu durum artık değişecek. Çünkü Twitter, twttr uygulamasının fişini çekmeye karar verdiğini açıkladı.

twttr, 2019 yılından beri aktif olarak kullanılıyordu. Hatta Twitter'ın yeni sayılabilecek tasarım değişiklikleri ve hatta kullanıcıların yanıtlarını alt alta, çizgilerle bağlayan özelliği de önce twttr üzerinde test edilmişti. Ancak görünüşe göre çok az sayıda kullanıcısı olan twttr, artık platformun ihtiyaçlarını karşılamaz hale geldi. Zaten uzunca bir süredir de bu uygulama üzerinden test edilen bir şey yoktu. Hal böyle olunca da şirket, twttr'ı öldürmeye karar verdi.

Şirket, twttr'dan sonraki dönemin nasıl olması gerektiğini düşünüyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Twitter sözcüsü, yeni özelliklerin test edilerek kullanıma sunulmaya devam edeceğini, şu sıralar bu sürecin nasıl işleyeceği üzerine çalıştıklarını söyledi. Sözcüye göre şirket, twttr'dan sonraki potansiyel adımlarına karar verdikten sonra harekete geçip, yeni özelliklerin test edilişini bu şekilde sürdürecek.

Normalde bir hizmetin fişini çekmek, belirli bir takvim kapsamında yapılırdı. Ancak Twitter, deneysel uygulaması için böyle bir şey yapmadı. Zira şirket tarafından yapılan açıklamalarda twttr'ın sonuna gelindiği, bundan sonra çalışmayacağı ifade ediliyor. Muhtemelen mevcut twttr kullanıcıları, deneysel uygulamanın son sürümünü çalıştırabilecekler ancak hiçbir yeni kullanıcı bu hizmete dahil olamayacak. Zaten çok az sayıda kullanıcıya sahip olan twttr, bu sayede tarihten silinmiş olacak.