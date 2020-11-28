Twitter, geçtiğimiz gün paylaştığı yeni blog yazısıyla 2017'de askıya alınan mavi onay rozeti başvurularını başlatmayı planladıklarını açıkladı. Şirket, mavi onay rozeti için kullanıcılarından geri dönüş de beklediği kapsamlı bir politika paylaştı.

Twitter, bundan üç yıl önce kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılması nedeniyle onaylanmış hesap programını durdurma kararı almıştı. Şirket, bu kararı kullanıcılardan gelen geri dönüş neticesinde vermişti. O zamandan bu yana Twitter, kimin profilinin onaylanacağı, ne zaman onaylanacağı, neden onaylanacağı veya onaylamanın önemi hakkında çok açıklayıcı bilgi paylaşmamıştı.

Tüm bu soruların cevabı ve Twitter'ın onay politikasının geleceği sonunda açıklandı. Şirket, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni blog yazısıyla onaylanmış hesap programını yeniden başlatacağını açıkladı. Şirket, 2021 yılından itibaren onay rozeti başvurularını mümkün hale getirmeyi planladığını belirterek yeni politikasını paylaştı.

Mavi onay rozeti alabilecek hesaplar:

Twitter, politikayı paylaşmakla birlikte bu politikaya dair sizlerin de geri dönüşlerini istedi. Şirket, yeni politikasıyla onaylanmanın ne anlama geldiğini, kimin onaylanabileceğini ve neden bazı hesapların onaylarını kaybedebileceğini tek tek açıkladı. Profili onaylanacak kişilerin hesaplarının 'aktif ve tanınmış' olması gerektiği aranan ana şart oldu. Bu şart çerçevesinde profili onaylanacak hesap tipleri şu şekilde sıralandı:

Resmi: Önemli devlet yetkililerinin ve devlet dairelerinin hesapları

Önemli devlet yetkililerinin ve devlet dairelerinin hesapları Şirketler, markalar ve kuruluşlar: Seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderleri ve göze çarpan yöneticilerini temsil eden hesaplar

Seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderleri ve göze çarpan yöneticilerini temsil eden hesaplar Haberler: Nitelikli haber kuruluşlarının resmi hesapları ile birlikte nitelikli kuruluşlarda çalışan gazetecilerin kişisel hesapları

Nitelikli haber kuruluşlarının resmi hesapları ile birlikte nitelikli kuruluşlarda çalışan gazetecilerin kişisel hesapları Eğlence: Film stüdyoları ve müzik kuruluşları gibi önde gelen eğlence şirketlerinin hesapları

Film stüdyoları ve müzik kuruluşları gibi önde gelen eğlence şirketlerinin hesapları Spor: Spor ligleri, takımlar, kadrolu oyuncular, antrenörler ve sporcuların hesapları

Spor ligleri, takımlar, kadrolu oyuncular, antrenörler ve sporcuların hesapları Aktivistler, organizatörler ve etkili diğer kişiler: Yukarıda açıklanan mesleki kategorilerin dışında kalan ve farkındalık oluşturmak; bilgi paylaşmak; topluluk üyelerini bir sebep etrafında harekete geçirmek; sosyoekonomik, siyasi veya kültürel değişikliğe ön ayak olmak ya da topluluğu teşvik etmek için Twitter'ı etkili bir şekilde kullanan kişiler

Yukarıda bahsi geçen hesapların onaylanması için elbette belirli bazı şartlar aranıyor. Bu şartları, hangi hesapların uygun bulunmadığını ve onaylanma durumunun hangi şartlar altında kaybedildiğini öğrenmek için Twitter tarafından paylaşılan yeni onay politikasına buradan ulaşabilirsiniz.