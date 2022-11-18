Twitter, doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladığı Twitter Blue ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karara göre kullanıcılar, yeni bir hesaba sahip olmaları durumunda hemen Twitter Blue aboneliği satın alamayacaklar.

Elon Musk satın aldıktan sonra gündemden düşmeyen mikroblog platformu Twitter ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kullanım koşullarında bir değişiklik yapan Twitter yönetimi, platformdaki yeni hesaplar ile ilgili önemli bir karar aldı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonraki önemli hamlelerinden bir tanesi, doğrulanmış hesap rozetleriyle ilgiliydi. Karara göre tüm Twitter kullanıcıları, doğrulanmış hesap rozeti, yani mavi tik alabilecekti. Bunun için sunulan koşul, aylık 8 dolar ödeyip Twitter Blue abonesi olmaktı. Ancak bu kararın uygulamaya konmasıyla Twitter'da tam anlamıyla kaos çıktı. Zira sahte hesaplar parayı basıp, mavi tik almaya başladılar. Alınan yeni kararsa önüne gelen herkesin mavi tik satın alamayacağını gözler önüne seriyor.

Twitter'daki yeni bir hesap, 90 gün dolmadan Twitter Blue abonesi olamayacak!

Twitter'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Twitter'da yeni bir hesap açıldığında bu hesaba Twitter Blue aboneliği verilmeyecek. Abonelik hakkına erişilmesi için hesap açıldıktan sonra 90 gün geçmesi gerekecek. Ayrıca Twitter yönetimi, bir hesap için 90 günlük sınırdan fazlasını da isteyebilecek. Sahte olduğu düşünülen hesaplar, daha uzun bekleme sürelerine sahip olacaklar.

Bu arada; Twitter Blue abonelik sisteminin şu an için kapalı olduğunu da belirtelim. Elon Musk'ın açıklamasına göre kullanıcılar, 29 Kasım'a kadar Twitter Blue abonesi olamayacaklar. O tarihten sonra da yalnızca ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki iOS kullanıcıları, Twitter Blue aboneliği satın alabilecekler. Yeni dönemde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...