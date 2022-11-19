Şirketin tartışmalı yeni sahibi Elon Musk, Twitter içerisinden gelen bilgilere göre sabotaj yapılma korkusuyla Twitter ofislerini kapatıp çalışanların giriş kartlarını iptal etti.

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı dünyanın en büyük iletişim ve medya platformlarından Twitter'ın önemli sayıda çalışanı ABD yerel saatiyle bu sabah, ofis binalarına giriş yapamadı.

Gelen ilk bilgilere göre Musk'ın "sobotaj korkusu" sebebiyle önemli miktarda çalışana Twitter ofislerinin kapılarını kapattığı söyleniyor... Ancak Elon Musk bu haberlerden saatler sonra Twitter genel merkezine çalışanlarını çağırdı ve onlarla birlikte bir fotoğraf paylaştı.

19 Kasım 2022 güncellemesi:

Ofisler kapatıldığı haberlerinden saatler sonra Elon Musk, çalışanlara e-posta atıp onları Twitter merkezine çağırdı ve bir fotoğraf paylaştı:

Ofislerin 21 Kasım'a denk kapalı kalacağı haberlerinden sonra Elon Musk, Twitter genel merkezindeki çalışan mühendislere sadece "Ben ofisin yakınlarında dolaşırken her an bir kod incelemesine hazır olun" diyerek ofise çağırdı. Ardından tek satırlık e-postalarına devam ettiği belirtilen Musk; kod incelemesi için gittiği ofisteki çalışanlarla birlikte yukarıdaki fotoğrafı paylaştı.

18 Kasım 2022: Daha önce neler olmuştu?

Her şey Elon Musk'ın tüm çalışanlara gönderdiği ultimatom gibi e-posta ile başladı: "Twitter 2.0 inşa etmek için ya ağır şekilde çalışmayı kabul edersiniz ya da gidersiniz"

Pek çok Twitter çalışanının bu yeni yapıyı desteklemedikleri ve şirket içerisinde sunulan "sözleşmeye" imza atmadıkları belirtildi. İzma atıp kabul eden çalışanların Musk'ın isteği ile ayrıca listelendiği, atmayanların da topun ucunda olduğu söyleniyor...

Twitter'ın ofisleri geçici olarak kapatılıp giriş kartları askıya alındı:

Twitter'daki depremleri anbean paylaşan haber kuruluşu Platformer'ın editörü Zoë Schiffer "Twitter, çalışanları hemen geçerli olmak üzere uyardı, tüm ofis binaları geçici olarak kapatıldı ve giriş kartları askıya alındı. Nedeniyle ilgili herhangi bir detay verilmedi." şeklinde ilk bilgileri paylaştı.

Twitter ofisleri 21 Kasım'a dek kapalı kalacak; çalışanlara yaşananaları "basınla ya da sosyal medyada paylaşmayın" uyarısı yapılıyor...

"Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak"

İsmini vermeden teknoloji odaklı global basın kuruluşu The Verge konuşan bir Twitter çalışanına göre "yapılan istifaların ölçeği göz önüne alındığında platformun yakında dağılmaya başlaması" bekleniyor. Ayrıca çalışanlar, "Burayı bugünlere getiren tüm insanlar gidiyor gibi geliyor. Kalan insanlar ne kadar direnseler de Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak" açıklamalarında bulundular.

"Twitter'ın fişi çekmesine yaklaşık 1 hafta kaldı"

Newsweek yazarı Travis Akers, hala Twitter'da çalışmaya devam eden bir personelin kendisine "Twitter'ın fişi çekmesine yaklaşık 1 hafta kaldı" açıklamasında bulunduğunu iletti. Akers, bu ifadeyi paylaştıktan sonra Twitter hesabından platforma veda tadında paylaşımlar yaptı.

Musk'ın ücretli mavi tik projesini hayata geçiren yöneticiler işten atıldı:

Elon Musk'ın aylık 8 dolar ücrete bağladığı mavi tik projesini hayata geçiren lider tasarımcıları ve baş web mühendisinin işten atıldığı bilgisini paylaştı. Bilgiyi paylaşan Schiffer, ayrıca şirketin kritik alt yapısını koruyan çoğu kişinin istifa ettiğini bildirdi.

Aktivistler Twitter Genel Merkezi duvarlarına yazılar yansıtılıyor... "Elon Musk'ın cehennemi", "batmak üzere", "Kapa çeneni Elon Musk"...

"Elon'un aptal olduğunun bir kanıtı"

"ifade özgürlüğü" yok "yalan 8 dolar"

"Elon Musk'ın cehennemi"

Twitter'ın San Francisco, Kaliforniya'daki genel merkez binasında çekilen bu fotoğraflardaki yazılar, o sırada yolun karşısına geçip eylem yapan bir aktivist tarafından binaya yansıtılmış.

İstifa eden ya da kovulan Bazı Twitter çalışanlarının paylaşımları:

"12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım. Geçmişteki ve şimdiki tüm iş arkadaşlarıma (tweeps) hissettiğim sevgiden başka hiçbir şeyim yok. Şu anda aklımdan binlerce yüz binlerce sahne geçiyor. Seni seviyorum Twitter ve kanım sonsuza kadar mavi akacak"

Musk'ın yeni dönem için "hardcore work" yani "sert çalışma" koşullarına eleştiri olarak "O kadar da #sert değildi"

Tüm bu olaylar olurken Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar:







"ve... Twitter kullanımında tüm zamanların en yükseğine ulaştık yine lol"

Instagram da Twitter'daki krize sessiz kalmadı

"tbh (dürüst olmak gerekirse) Twitter'ı seviyoruz"

Twitter'da çalışan Türk yazılım mühendisi Ahmetb, Elon Musk'ın Twitter'da kalma teklifini reddettiğini bu şekilde açıkladı:

"Twitter'da kalma teklifini -hiç istemesem de- reddetmeye ve hikayenin doğru tarafını seçmeye karar verdim. Bu harika platformda altyapıyı güçlendirmek için mühendis arkadaşlarımla çalışmak bir ayrıcalıktı."

Olumsuz Tweet atanlar Twitter'dan para kazanamayacak

Musk, yaptığı paylaşımda Twitter'ın yeni politikasının konuşma özgürlüğü olduğunu ancak erişim özgürlüğü olmadığını belirtti. Olumsuz ve nefret söylemi içeren tweetleri kaldıracaklarını ve bu tweetleri paylaşan kullanıcıların Twitter üzerinden para kazanamayacağını açıkladı.

Bazı kullanıcıların mavi tikleri geri verildi

Musk ayrıca ABD'li şarkıcı Kahie Grifffin, Kanadalı psikolog Jorden Peterson ve hristiyanlıkla alakalı hiciv içerikleri yayınlayan Babylon Bee'nin hesaplarının kısıtlamalarının kaldırıldığını ve mavi tiklerinin geri verildiğini açıkladı. Donald Trump hakkındaysa henüz bir karar verilmediği belirtildi.

"İyi çalışanlar kaldı"

ABD'li "internet ünlüsü" Dave Portnoy'un " İşten çıkan kullanıcılar nedeniyle Twitter'ın kapatılacağı iddia ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?" sorunun üzerine Musk, "En iyiler kalıyor, bu yüzden çok da endişeli değilim" diyerek endişelenmediğini belirtti.

Twitter'da yaşananları, bunun hepimizi nasıl etkilediğini ve ilgili diğer dikkate değer gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın...