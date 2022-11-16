Elon Musk, paralı mavi tik alabileceğiniz Twitter Blue'nun yeniden ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı. Ayrıca mavi tikli dolandırıcıları engellemek için izlenecek yol da belli oldu.

Adeta Elon Musk'ın bakkalı haline gelen dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundan birkaç gün önce askıya alınan Twitter Blue isimli abonelik sistemi ile ilgili Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklama, Twitter Blue'nun ne zaman yeniden kullanılabilir olacağını gözler önüne seriyor.

Twitter Blue, platformun aylar önce duyurduğu bir özellikti. Kullanıcılar, bu abonelik sistemi sayesinde bazı ayrıcalıklara sahip oluyorlardı. Elon Musk sonrası dönemde ise Twitter Blue abonelerinin doğrulanmış hesap rozeti de alabilecekleri açıklandı. Ancak parayı veren herkesin mavi tik alması, kimin gerçek kimin sahte hesap olduğu karmaşasını doğurdu. Hal böyle olunca da Twitter Blue'nun askıya alınmasına karar verilmişti.

Twitter Blue, 29 Kasım'da yeniden kullanıma açılacak

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, "Twitter'ın doğrulama sistemi 29 Kasım'da yeniden başlatılacak." ifadesinin kullanıldığını görüyoruz.

Doğrulanmış hesap rozetini aldıktan sonra isim değiştirmek isteyen kullanıcının beklemesi gerekecek!

"Doğruladıktan sonra insanların isimlerini değiştirmelerine izin verecek misiniz?" şeklinde bir soru yönelten bir kullanıcıya yanıt veren Elon Musk, "Doğrulanmış adınızı değiştirmek, adın Hizmet Şartları'na uygunluğu Twitter tarafından onaylanana kadar onay işaretinin kaybolmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

29 Kasım, Twitter'daki gerçek-sahte hesap kavgalarını sona erdirecek bir tarih olabilir gibi görünüyor. Ancak her şeye rağmen, doğrulanmış hesap rozetinin bundan sonra parayla alınabilecek olması, riskin asla sıfıra inmeyeceği anlamına geliyor.