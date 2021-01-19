Sosyal medya yasasının zorunlu kıldığı "Türkiye temsilcisi" koşulunu yerine getirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bir sonraki aşamanın bant genişliğini daraltma olduğunu hatırlattı.

Bir dönem Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olan sosyal medya yasası, 1 Ekim 2020 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yasaya göre Türkiye’de 1 milyon ve üzeri aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformları, bir Türkiye temsilcisi atamak zorunda. Şu ana kadar Facebook, YouTube gibi pek çok popüler platform, temsilci atama zorunluluğuna olumlu geri dönüş sağlarken, bazı platformların “sessiz kalma” ısrarı devam ediyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter ve onun canlı yayın uygulaması olan Periscope, bugüne kadar Türkiye temsilcisi bildirmeyen ağlar arasında bulunuyor. Ayrıca Pinterest de henüz bir temsilci atamış değil. Şu ana kadar temsilci atamadıkları için iki kez idari para cezası ile karşılaşılan platformlar, bugün itibarıyla ise daha sert bir ceza almış durumdalar.

Reklam yasağı olan sosyal medya platformlarına reklam veren yerli şirketlere de ceza kesilecek

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:” başlığı ile yayınlanan karara göre Twitter, Periscope ve Pinterest, hala bir Türkiye temsilcisi bildirmedikleri gerekçesiyle reklam yasağı ile karşı karşıya kaldı. Dahası, şirketlerin temsilci atama zorunluluğuna karşı sessizliklerini devam ettirmeleri halinde bir sonraki aşama, bant genişliğinin daraltılması olacak.

Söz konusu reklam yasağını resmi Twitter hesabından da duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, reklam yasağı uygulaması ve bundan sonraki aşamalarda uygulanacak cezalarla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

"Sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol"

“1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’ncü aşaması olan “Reklam Yasağı”, Resmî Gazete’de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak.

Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz.”