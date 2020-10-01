Geçtiğimiz aylarda açıklanan ve Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilcilik açmasını zorunlu kılan sosyal medya yasası, bugün itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte unutulma hakkı da resmen gelmiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda meclisten geçen ve 1 Ekim tarihine kadar şirketlere mühlet verilen sosyal medya yasası, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları, Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda olacaklar. Temsilcilik açmayan şirketlere kademeli olarak yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımlar, para cezalarından reklam yasağına, ihlaller devam ederse de bant daraltmasına kadar gidebilecek.

Bugün yürürlüğe giren karar kapsamında kullanıcılar, kişilik haklarını ihlal ettiklerini düşündükleri içeriğin ya da içeriğe erişimin kaldırılması için ilgili sosyal medya platformunun Türkiye’deki temsilcisine başvurabilecek. Temsilci bu başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermek zorunda olacakken ayrıca 6 ayda bir rapor yayınlaması istenecek.

Kişilik hakları ihlalleri sorgulanacak

Bu noktada temsilciler 48 saat içinde cevap yükümlülüklerini yerine getirmezlerse 5 milyon TL, 6 ayda bir olan raporu sunmazlarda 10 milyon TL idari para cezasına çarptırılacak. Eğer mahkeme kararıyla içeriğin kaldırılması hükmü verilirse sosyal medya platformları 24 saat içinde içeriği kaldırmaktan sorumlu olacaklar. Eğer kaldırılmazsa içerikten sosyal medyalar sorumlu tutulacak.

Bugün yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla birlikte kullanıcıların isimlerinin ya da görüntülerinin geçtiği “kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendirilebilecek paylaşımlar arama motorunda görülmeyecek. Daha net açıklamak gerekirse belirli kurallar neticesinde isteyen kişiler kendi ismini internette görünmez kılabilecek.

Cep telefonu internet kullanımına ilişkin PORT kaydı tutulacak

Yeni sosyal medya yasasıyla birlikte cep telefonunda internet kullanımı için de yeni bir düzenleme geldi. Bununla birlikte cep telefonlarında sadece IP bilgisi tutulmayacak, bununla birlikte PORT kaydı da tutulacak. Bu sayede aynı IP adresi ile kaç kullanıcının internete bağlandığı tespit edilip bilgileri tutulabilecek.