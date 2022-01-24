Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile kullanıcıların alternatif arayışları da çoğaldı. Hayatı edimle sloganıyla yola çıkan Edimly isimli yeni sosyal medya platformu kullanıcılara sunduğu sosyal medya ve sözlük karışımı bir deneyim ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Sosyal medya platformları, akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün neredeyse herkes, en az bir sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor. Ancak popüler sosyal medya platformlarının giderek birbirini kopyalaması, kullanıcıları yeni alternatif arayışlarına soktu. Şimdi sizlere, yeni nesil bir sosyal medya platformundan bahsedeceğiz.

Kullanıcılara yepyeni bir sosyal medya deneyimi sunan uygulamanın ismi, Edimly. iOS ve Android platformlarında kullanılabilen uygulama, yaşadığınız deneyimleri diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlıyor. Örneğin; bu uygulamayı kullanarak okuduğunuz bir kitabı, izlediğiniz bir diziyi, satın aldığınız bir ürünü ya da gerçekleştirdiğiniz bir seyahati farklı kategoriler altında fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz.

Yaptığınız her şeyi “edim”leyebilirsiniz

Uygulamanın dikkat çeken bir isim hikayesi var. Geliştirici ekip, “edim” kelimesinden yola çıkarak hazırladığı sosyal medya platformunda paylaşılan her şeyi edim olarak isimlendiriyor. Uygulamada paylaşım yapmaya da “edimlemek” deniyor. Artık dileyen herkes, deneyimlerini edimleyerek bu yeni nesil sosyal medya platformundaki yerini alabiliyor.

Edimly’nin dikkat çeken bazı özellikleri mevcut. Örneğin bu platformda paylaştığınız eylemi kendiniz seçiyorsunuz. Bu sayede paylaşılan edimler başlıklar altında birikiyor. Ayrıca; platform birçok kategoride edimleme imkanı sunduğu için tek platform üzerinden hemen hemen her şey hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlginç özelliklere sahip olan platform, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Henüz çiçeği burnunda bir platform olarak karşımıza çıkan Edimly, sesini daha fazla duyurabilmek ve çok sayıda kullanıcıya ulaşabilmek için de yatırımcı arayışlarını sürdürüyor. Platformun yatırım alması, deneyimlerini edimlemek isteyen kullanıcıların sayısını artıracaktır.

Eğer siz de Edimly ile tanışmak, uygulamayı iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.