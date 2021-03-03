Twitter, birkaç ay önce duyurduğu "Twitter Spaces" isimli özelliğini Android ekosisteminde test etmeye başladı. Twitter'ın son Android beta sürümüne dahil edilen hizmet, Clubhouse benzeri sesli iletişim imkanı sunuyor. Şirket, özelliği bir an önce kararlı sürüme ulaştırarak, Clubhouse'un Android'deki rakibi olmak istiyor.

Birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter'ın yeni bir hizmetinden bahsetmiştik. "Twitter Spaces" olarak isimlendirilen bu hizmet, kullanıcılara sesli sohbet imkanı sunuyor, insanlara son dönemlerin en çok konuşulan mobil uygulaması Clubhouse gibi bir deneyim sunuyordu. Twitter Spaces şimdi, beta sürüm olarak Android kullanıcılarının hizmetine sunulmuş durumda.

Android kullanıcılarının beta sürüm kapsamında kullanabildikleri Twitter Spaces, kullanıcıların bir sohbet kanalına katılmalarına imkan tanıyor. Ancak kendi kanalını kurma işlevi, şu an aktifleştirilmedi. Şirket, gerekli çalışmaların devam ettiğini, kısa bir süre sonra aktif edilecek bu özellik ile kullanıcıların kendi sohbet kanallarını oluşturup, bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade ediyor.

Clubhouse çılgınlığı, Twitter geliştiricilerinin önceliklerini değiştirdi

Twitter Spaces geliştiricileri, hizmetin bir an önce hazır olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bağlamda bir yol haritası da hazırlayan geliştiriciler, hizmetin mart ayında çok sayıda güncelleme alacağını ve tüm eksiklerin giderileceğini söylüyorlar. Elbette bunun nedeni Clubhouse'ın hala yalnızca iOS'ta kullanılabiliyor oluşu. Twitter, sesli iletişim sektörünü önemsiyor ve Android'deki açığı kapatmak için elinden geleni ardına koymuyor gibi görünüyor.

Twitter Spaces hizmetinin kararlı sürümlere ne zaman geleceği, şu an için netleşmedi. Ancak geliştiriciler bunun çok uzakta olmadığını, Twitter Spaces'ın mümkün olan en kısa sürede kararlı sürüme ulaşacağını söylüyor. Özelliğin bir an önce Android'e gelmesi, Clubhouse'ın Android'deki gücünü doğrudan etkileyebilir gibi görünüyor.