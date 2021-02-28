Yakın zamanda bazı güvenlik sorunları yaşayan yükselişteki sosyal medya uygulaması Clubhouse, güvenlik ve gizlilik açısından sorunlar yaşıyor. Platform daha iyi hale geleceklerinin sözünü verdi.

Geçtiğimiz aylarda popüler hale gelen sesli sosyal medya platformu Clubhouse, son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri haline geldi. Bu kadar büyük ilgi olunca elbette ki platformun açıklarının keşfedilmesi de uzun sürmedi.

Son dönemde özellikle güvenlik ve mahremiyet konusunda sorunlar yaşayan Clubhouse, teknik olarak hâlâ beta aşamasında bulunuyor. Haliyle platformun önünde uzun bir yol var. Zaten projenin arkasındaki ekip de bu durumun farkında ve Clubhouse'u daha iyi hale getireceklerini söylüyorlar.

Değeri 1 milyar doları aşmıştı

Şu anda sadece iOS cihazlardan kullanılabilen Clubhouse'un 10 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Pek çok önemli ismin de kullandığı platformda kişiler, oda adı verilen gruplarda toplanıyor ve karşılıklı konuşmalar gerçekleştirebiliyor.

Güvenlik uzmanı Robert Potter, "Daha küçük, daha yeni sosyal medya platformlarına karşı verilerimiz konusunda daha tetikte olmalıyız, özellikle de hızlı büyümeden geçtikleri dönemde kontrolleri pek çok testten geçiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca kullanıcı sayısı arttıkça açık riskinin de arttığını söyledi.

Yakın zamanda Clubhouse ile ilgili olarak, kullandığı altyapıdan kaynaklı bazı güvenlik endişeleri ortaya çıkmıştı. Bir hafta kadar önce de Stanford İnternet Gözlemevi, uygulamanın sohbet odası ve kullanıcı bilgilerini şifrelemeden aktardığını tespit etmişti. Daha sonra da platform altyapısının Çin tabanlı olduğunu ve bilgilerin önce Çin'den geçerek geldiğini açıklamıştı.

Clubhouse yeterince güvenli mi?

Pazar günü de Bloomberg'de yer alan bir habere göre üçüncü parti bir internet sitesinin Clubhouse sohbetlerini derlediğini ve kontrolden geçmemiş bir Android uygulaması için kullandığını ortaya çıkarmıştı. Bu da platformda olmayan kişilerin konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinleyebildiği anlamına geliyordu.

Bu kişilerin amacı şimdilik kötü değil, platformu daha çok kişi için erişilebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Yine de uzmanlara göre platformun doğru güvenlik önlemlerini almamış olması bu sorunun nedeni durumunda. Clubhouse şimdilik konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.