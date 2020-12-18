Twitter Sesli Sohbet Özelliği Spaces’ı Duyurdu

Twitter, "Spaces" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği, bir grup iOS kullanıcısıyla test etmeye başladı. Bu özellik ile birlikte Twitter kullanıcıları, sesli sohbet yapabilecekler. Twitter'ın açıklamalarına göre bu özellik, sadece iki kullanıcı arasında ya da grup olarak kullanılabilecek.

Kısa bir süre önce yayınladığı Fleets özelliği ile diğer tüm sosyal medya platformlarında yer alan hikaye özelliğini platformuna getiren Twitter, yeni bir özellik test etmeye başladığını açıkladı. Sadece iOS ekosistemindeki çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen bu özellik, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasını sağlıyor. Twitter gibi bir platformda böyle bir özelliğe gerçekten ihtiyaç olup olmadığı ise tartışmalara açık bir konu.

Twitter, kullanıcıların sesli görüşme yapmalarını sağlayacak özelliğine "Spaces" ismini verdi. Bu özellik için de bir resmi Twitter hesabı oluşturan şirket, "bazen 280 karakterin yeterli olmadığını" ifade ediyor. Twitter, henüz birkaç paylaşım yaptığı bu hesap üzerinden Spaces özelliği ile ilgili gelişmeleri aktaracağını belirtti. Peki Twitter'ın yaklaşmakta olan Spaces özelliği tam olarak nasıl çalışacak?

Twitter Spaces, kullanıcıların bireysel ya da grup sesli görüşmeler yapmasını sağlayacak

Twitter'ın yaptığı açıklamalara göre Spaces isimli özellik, sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabilecek. Yani bu özellik sayesinde takipleştiğiniz başka bir kullanıcı ya da kullanıcı grubuyla sesli görüşme yapabileceksiniz. Kullanıcıların, bu özellik üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade eden şirket, hangi kullanıcının konuşabileceğine bile karar verilebileceğini söylüyor. Ayrıca Spaces'te raporlama ve engelleme gibi önemli özellikler de bulunacak.

Spaces ile ilgili olarak edinilen diğer bilgilerse, özelliği kullanacak kişilerin, benzersiz bağlantılar oluşturabileceğini gösteriyor. Yani sohbet odası açan bir kullanıcı, oluşturacağı benzersiz bağlantıyla kullanıcıları, sadece kendi istediği kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Üstelik bu bağlantılar da özelleştirilebilecek. Örneğin bir bağlantıyla davet edilen kullanıcı konuşmacı, bir bağlantıyla davet edilen bir kullanıcı ise yalnızca dinleyici olabilecek. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, sesli görüşmeler sırasında birkaç emoji kullanarak, iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlayabilecekler. Spaces özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.