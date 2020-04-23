Dünyanın en popüler mikro-blog platformlarından Twitter, kullanıcıların bir tweetin yorum içeren ve içermeyen tüm retweetlerini görmelerini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Testin ne kadar süreceği bilinmese de, yeni özelliğin çok yakında platforma dahil edilmesi bekleniyor.

Sosyal medyadaki en önemli anlık bilgi kaynaklarından biri haline dönüşen Twitter, ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. ABD’li şirket, bir süredir kullanıcıların bir tweetin yorum içeren ve içermeyen tüm retweetlerini görmelerini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Söz konusu yenilik, tüm dünyayı kasıp kavuran K-Pop grubu BTS’in hayranı @jinepiphany tarafından tespit edildikten sonra, Twitter'ın ürün sorumlusu Kayvon Beykpour tarafından doğrulandı.

Twitter'ın test ettiği yeni özellik, bir gönderinin alıntılanan ve alıntılanmamış tüm retweetlerini gösteriyor

Beykpour, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bunu, bugün başlayan testin bir parçası olarak sunduk. Tüm Retweetleri herhangi bir tweetin yorumları ile kolayca görebilirsiniz. Deneyimleme şansınız olduysa ne düşündüğünüzü bize bildirin” ifadelerini kullandı.

Çoğu Twitter kullanıcısı henüz bu yeni özelliğe sahip olmasa da, sosyal medyadaki pek çok insan söz konusu yenilik sebebiyle bir hayli heyecanlı. Şimdiye kadar, bir gönderinin retweetlerinde başkalarının ne söylediğini görmek isteyen kullanıcılar genellikle Quoted Replies uygulamasını kullanırlardı. Oldukça yararlı bir uygulama olmasına rağmen, Twitter'ın yeni özelliği resmi olarak yayınlandığında uygulamanın kullanılması için hiçbir sebep kalmayacak.

Twitter, yeni özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi

Twitter’ın test sürecinin ne kadar süreceği veya kaç kişi ile gerçekleştirildiği net değil, ancak Beykpour, bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapta, yeni özelliğin "yakında" herkese sunulacağını ifade etti. Söz konusu özelliğe erişme şansı olanlardan biriyseniz, deneyimlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

Ülkemizde de geniş bir kullanıcı tabanı bulunan Twitter, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, 2019’un son çeyreğinde 152 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını bildirmişti. Amerikalı şirket ayrıca söz konusu dönemde ilk kez 1 milyar dolara yakın bir gelir elde etmeyi başardığını da açıklamıştı.