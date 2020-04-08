Twitter, koronavirüs nedeniyle yaşanan zarar karşısında yeni bir veri paylaşım politikası yayınladı. Bu politikaya göre şirket, isteğe bağlı kullanıcı verilerini iş ortaklarıyla paylaşacak.

Koronavirüs salgınıyla beraber insanların haber akışına olan ilgisinin artmasıyla birlikte kullanıcı sayısında artış yaşayan Twitter, veri paylaşım politikasını güncelledi. Dünya üzerindeki gündemden haberdar olmak isteyen kişilerin en çok uğradığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, yaptığı yeni açıklamayla iş ortaklarına kullanıcı verilerini satacağını duyurdu.

Şirketin yayınladığı son güncellemeyle birlikte 'mobil uygulama reklamlarını kontrol etme özelliği' geliyor. Bu özellik, platform üzerinde reklam veren şirketlerin kullanıcı verilerini kontrol ederek daha spesifik reklam verebilmelerini sağlayacak. Bu noktada, isteyen kullanıcılar Twitter’a pazarlama cephesinde yardımcı olarak kullanıcı verilerini istek durumlarına göre açıp kapatabilecekler.

Kullanıcı verileri iş ortaklarıyla paylaşılıyor:

Bu kararın genel iş ve kullanıcı tabanı açısından olumsuz etkisi olup olmayacağı şu an için bilinmiyor. Aslında Twitter, bu noktada her platformun yapmadığı bir şey yapıyor. Özellikle Facebook gibi sosyal medya platformlarının gizlice kullanıcı verilerini sattığı düşünüldüğünde Twitter’ın bunu kullanıcının iznine bırakması olumlu olarak nitelendirildi.

Koronavirüs Twitter’ı da etkiliyor:

COVID-19 salgını, her ne kadar Twitter’ın kullanıcı sayısını artırmış olsa da şirkete reklam veren firmaların zarar etmesinden dolayı reklam alamayan şirket, artan sunucu yüküyle birlikte finansal olarak zarar ediyor.

Elbette bu noktada Twitter’ın iş ortaklarıyla ne kadar veri paylaştığı önemli. Şirket, henüz bu konuda açıklama yapmadı ancak siz bu durumdan etkilenmek istemiyorsanız, Twitter ayarlarınıza giderek güncelleme yapabilirsiniz.