Twitter, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkede sahte ve ele geçirilmiş hesapları ifşa ettiğini duyurdu. Bu açıklamayla toplamda 32 bin 242 hesap ifşa edilirken, tespit edilen bu hesapların ve hesaplardaki tweetlerin platformdan kaldırıldığı açıklandı.

Twitter, bazı dönemlerde devletlerle bağlantılı sahte ve ele geçirilmiş hesapları kapatıyor. Bunu resmi blog hesabından da duyuran şirket, son olarak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3 ülkedeki hesapları ifşa etti. Bu duyuruyla birlikte Türkiye’de AK Parti’nin siyasi anlatılarını güçlendirmek için kullanılan 7340 tane sahte ve ele geçirilmiş hesabın ifşa edildiği açıklandı. Bu hesapların ve içerisindeki tweet’lerin kaldırıldığını duyuran Twitter, bununla birlikte bazı veriler paylaşıldı.

Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) tarafından yapılan araştırma sonucunda Twitter tarafından paylaşılan açıklamaya göre, hükümetle ilişkili olduğu iddia edilen 7340 hesapta 5 GB’lık tweet arşivi bulunurken 821 GB’lık da medya arşivi bulundu. Tüm bu veriler ortadan kaldırıldı.

Twitter’dan ifşa edilen hesaplara ilişkin açıklama

“2020'nin başında tespit edilen birbiriyle ilişkili hesapların koordineli ve gerçek olmayan aktivitelerinin asıl hedefi, Türkiye'deki kullanıcılar. Platformumuzdaki teknik altyapı ve hesap davranışlarından yola çıkarak yapılan analizimiz, sahte ve ele geçirilmiş hesapların AK Parti lehine siyasi ortam oluşturmaya çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiğini göstermiştir. Bugün bu 7.340 hesabı açıklıyoruz.

Teknik araştırmalar, bu sahte ve ele geçirilmiş hesapların, partinin gençlik kollarıyla bağlantılı olduğuna ve çok sayıda ele geçirilmiş hesabı içeren merkezi bir şebekeye sahip olduğuna işaret ediyor. Sonuca odaklanırsak, ifşa ettiğimiz ağ içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetini eleştiren hesaplar da bulunuyor. Ele geçirilen bu hesaplar, düzenli olarak yukarıda belirtilen devlet aktörleri tarafından hackleme ve ele geçirme faktörlerinin hedefi olmuştur. Ele geçirilen geniş ağ, aynı zamanda kripto para birimleriyle alakalı spam ve ticari aktiviteler için de kullanıldı.”

Twitter, Türkiye dışında Çin’de 23.750, Rusya’da ise 1.152 hesabı ifşa ederek bu hesapların kapatıldığını söyledi.