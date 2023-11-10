USB 3.1, USB 3.2, USB 4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 derken pek çok standart var. Type-C altyapısını kullanan bu standartlar tam olarak ne gelin yakından bakalım.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, USB bağlantı standartları da sürekli evrim geçiriyor. USB Type-C, bu gelişimin en önemli örneklerinden biri. Küçük boyutu, yüksek hız kapasitesi ve her iki yüzeyle de bağlanabilme özelliği ile USB Type-C, özellikle cep telefonu alanında büyük bir atılım yaptı. Peki, bu teknolojinin altında yatan USB 3.1 ve USB 3.2 gibi standartlar neler sunuyor? Bu standartlar, veri aktarımı ve güç sağlama konusunda nasıl bir devrim yaratıyor?

Özellikle iPhone 15 ailesinin de Typce-C ile çıkmasıyla USB Type-C, özellikle USB 3.1, USB 3.2, Thunderbolt 3 ve 4 standartları ile birlikte daha da güçlü bir hale geldi. Bu standartlar, yalnızca daha hızlı veri aktarımı değil, aynı zamanda daha fazla güç aktarımı kapasitesi sunarak cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. USB Type-C'nin bu versiyonları arasındaki farklar ve sundukları avantajlar nelermiş kısaca göz atalım.

Yüksek hızlarda devrim yaratan: USB 3.1

USB 3.1, USB Type-C'nin ilk nesillerinden biri ve en dikkat çekici özelliği 10 Gbps'ye kadar olan yüksek veri aktarım hızı. Bu hız, USB 3.0'ın sunduğu hızın iki katı. Ayrıca, 100 watt'a kadar güç aktarımı yapabilme yeteneği ile mobil cihazların hızlı şarj olmasını sağlıyor. USB 3.1, özellikle yüksek çözünürlüklü video ve büyük dosyalar için ideal. USB 3.1, aslında iki farklı nesli temsil eder: Gen 1 ve Gen 2. USB 3.1 Gen 1, esasen USB 3.0 standardının aynısıdır ve 5 Gbps'ye kadar hızlar sunar. USB 3.1 Gen 2 ise hızı ikiye katlayarak 10 Gbps'ye çıkar.

Çift kanal sıçramasıyla iki kat daha yüksek hızlara ulaşan: USB 3.2

USB 3.2, USB 3.1'in üstüne çıkarak, 20 Gbps'ye kadar hızlara ulaşabiliyor. "Çift kanal" veri aktarımı yapabilen USB 3.2, iki farklı veri kanalını aynı anda kullanarak, veri aktarım hızını ikiye katlıyor. Bu, büyük veri transferleri ve yüksek bant genişliği gerektiren durumlar için büyük bir kolaylık. USB 3.2, USB bağlantı standartlarının evriminde önemli bir aşama temsil ediyor ve bu evrim sürecinde üç ana varyasyona ayrılıyor. İlk olarak, USB 3.2 Gen 1x1, eski USB 3.0 veya USB 3.1 Gen 1 ile eşdeğerdi ve 5 Gbps'ye kadar hızlara ulaşabiliyordu. Bu standart, USB 3.0'ın getirdiği yenilikleri devam ettirdi ve genel kullanım için yeterli bir hız sundu.

Daha sonra, USB 3.2 Gen 2x1 piyasaya sürüldü. Bu versiyon, daha önce USB 3.1 Gen 2 olarak biliniyordu ve 10 Gbps'ye kadar hızlar sunarak, önceki standardın iki katı performans sağladı. USB 3.2 Gen 2x1, USB Type-C konektörü ile birlikte kullanıldığında, daha hızlı veri aktarımı ve daha iyi güç yönetimi avantajları sağladı. USB 3.2'nin 10 Gbps'e kadar hızlara ulaşabilen versiyonu Apple'ın bu sene duyurduğu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te de bulunuyor.

En son ve en hızlı versiyon olan USB 3.2 Gen 2x2 ise, 20 Gbps'ye varan çift kanal veri aktarım hızları ile dikkat çekti. Bu, iki adet 10 Gbps veri kanalının aynı anda kullanılmasıyla mümkün hale geldi ve USB Type-C konektörü ile tam uyumlu çalıştı. USB 3.2 Gen 2x2, özellikle yüksek hız gerektiren uygulamalarda, örneğin büyük dosyaların aktarımında veya yüksek çözünürlüklü video işlemede büyük bir avantaj sundu.

Geleceğin kapılarını aralayan teknoloji: USB 4

USB4, USB Type-C'nin en yeni nesillerinden biri. 40 Gbps'ye kadar hızlar sunan bu standart, Thunderbolt 3 teknolojisiyle uyumlu. USB4, aynı zamanda birden fazla veri ve ekran protokolünü destekleyerek, esnek ve güçlü bir çözüm sunuyor. Özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalar ve cihazlar için ideal.

Yüksek hız ve çok yönlülüğü ile dikkat çeken: Thunderbolt 3

Thunderbolt 3, USB Type-C'nin en güçlü türevlerinden biri olarak kabul edilir. Bu teknoloji, 40 Gbps'ye kadar inanılmaz veri aktarım hızları sunar, bu da onu mevcut en hızlı bağlantı teknolojilerinden biri yapar. Thunderbolt 3, bu hızı video ve veri aktarımı için aynı anda kullanabileceğiniz çift protokol desteğiyle birleştiriyor. Bu, kullanıcıların aynı anda iki adet 4K monitörü destekleyebilmesi veya tek bir 5K monitörü çalıştırabilmesi anlamına geliyor.

Thunderbolt 3, aynı zamanda 100 watt'a kadar güç aktarımı yapabilme yeteneğine sahip. Bu, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını veya diğer cihazlarını aynı kablo üzerinden şarj edebilmeleri anlamına geliyor. Ayrıca, bu teknoloji, PCI Express ve DisplayPort gibi çeşitli protokolleri destekleyerek, kullanıcılara geniş bir cihaz yelpazesiyle bağlantı kurma olanağı sunuyor.

Yüksek hızın da ötesinde sektörün en güçlülerinden: Thunderbolt 4

Thunderbolt 4, Thunderbolt 3'ün sunduğu özelliklerin üzerine daha fazlasını ekliyor. 40 Gbps'lik aynı yüksek hızı korurken, daha fazla uyumluluk ve güvenlik özellikleri sunuyor. Thunderbolt 4, tüm Thunderbolt 3 cihazlarıyla geriye dönük uyumlu ve USB4 standardıyla tam uyumlu. Ayrıca, bu teknoloji daha katı sertifikasyon gereksinimleri ile daha güvenli bir kullanım sağlıyor.

Daha gelişmiş bağlantı özellikleri sunan Thunderbolt 4, iki adet 4K monitörü veya bir adet 8K monitörü destekleyebiliyor. Ayrıca PCIe veri aktarım hızını iki katına çıkararak daha hızlı depolama ve daha yüksek performanslı harici cihazlar için olanaklar sunuyor. Tüm bunlar, özellikle yüksek performans gerektiren profesyonel çalışmalar için mükemmel bir tercih. Apple iPhone 15 ailesinde de Thunderbolt 4 destekli kablolar kullanılarak ekran bağlanabiliyor.

Şu anda teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. USB de başta Type-C olmak üzere tüm üyeleriyle daha yüksek veri aktarım hızları, elektrik aktarımları, görüntü aktarımları gibi parametrelerde gelişmeye devam ediyor. Apple'ın da bu teknolojiyi desteklemeye başlamasıyla bu süreç daha da hızlanacaktır.