Ulaşım ve teslimat devi Uber, 3 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

Son yıllarda maliyet azaltma çabaları kapsamında teknoloji dünyasında deasa işten çıkarmalar görmüştük. Şimdi ise ulaşım ve teslimat devi Uber’den böyle bir hamle geleceği açıklandı. Firma, organizasyonel yapısını sadeleştirmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla devasa bir küçülme kararı aldı.

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CEO Dara Khosrowshahi tarafından çalışanlara gönderilen ve şirket internet sitesinde de yayımlanan dahili e-postaya göre firma, küresel iş gücünün yaklaşık %10’una tekabül eden 3 bin 300 kişiyle yollarını ayırıyor.

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Büyümenin getirdiği karmaşıklık bu karara yol açtı

Alınan bu karar, şirketin özellikle orta ve üst düzey yönetim kademelerindeki bürokrasiyi azaltma hedefini taşıyor. E-posta detaylarında yeniden yapılanma süreci kapsamında yönetici pozisyonlarının %20 oranında azaltılacağı aktarılmış. Karardan etkilenen bazı yöneticilerin ise yönetici sıfatlarını kaybederek operasyonel işlerde "bireysel katkı sağlayan" rollerde çalışmaya devam edeceği de eklenmiş.

CEO, mesajda şirketin zamanla ne kadar büyük ve karmaşık bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti. Khosrowshahi; yeni ürünler inşa ettiklerini, farklı iş kollarına yayıldıklarını ve çok daha güçlü bir konuma geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu büyüme beraberinde karmaşıklığı da getirdi: Daha fazla yönetim katmanı, daha fazla koordinasyon ihtiyacı ve parçalanmış sorumluluk alanları oluştu. Şirket daha küçükken anlamlı olan bazı yapılar, mevcut ölçeğimizde artık bize hizmet etmiyor".

Bu karmaşıklığı gidermek adına Uber, sadece kişi sayısını azaltmakla kalmayıp ekipleri de bir araya getiriyor. Firma, CEO’dan itibaren 7 kademeden daha aşağıda bulunan personel sayısını azaltıyor ve sadece 1 veya 2 kişiden oluşan mikro ekiplerin oranını %50 seviyesinde küçültüyor. Yapısal değişiklikler kapsamında mühendislik, bilim ve teslimat birimleri tek bir çatı altında birleştirilirken; restoran, perakende ve doğrudan teslimat operasyonları da aynı yönetim hattına bağlanıyor.