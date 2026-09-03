Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Uber, 3 Binden Fazla Çalışanını Kovacağını Açıkladı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Ulaşım ve teslimat devi Uber, 3 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

Uber, 3 Binden Fazla Çalışanını Kovacağını Açıkladı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda maliyet azaltma çabaları kapsamında teknoloji dünyasında deasa işten çıkarmalar görmüştük. Şimdi ise ulaşım ve teslimat devi Uber’den böyle bir hamle geleceği açıklandı. Firma, organizasyonel yapısını sadeleştirmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla devasa bir küçülme kararı aldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

CEO Dara Khosrowshahi tarafından çalışanlara gönderilen ve şirket internet sitesinde de yayımlanan dahili e-postaya göre firma, küresel iş gücünün yaklaşık %10’una tekabül eden 3 bin 300 kişiyle yollarını ayırıyor.

İçerikten Görseller

Uber, 3 Binden Fazla Çalışanını Kovacağını Açıkladı!
yber

Büyümenin getirdiği karmaşıklık bu karara yol açtı

yber

Alınan bu karar, şirketin özellikle orta ve üst düzey yönetim kademelerindeki bürokrasiyi azaltma hedefini taşıyor. E-posta detaylarında yeniden yapılanma süreci kapsamında yönetici pozisyonlarının %20 oranında azaltılacağı aktarılmış. Karardan etkilenen bazı yöneticilerin ise yönetici sıfatlarını kaybederek operasyonel işlerde "bireysel katkı sağlayan" rollerde çalışmaya devam edeceği de eklenmiş.

CEO, mesajda şirketin zamanla ne kadar büyük ve karmaşık bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti. Khosrowshahi; yeni ürünler inşa ettiklerini, farklı iş kollarına yayıldıklarını ve çok daha güçlü bir konuma geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu büyüme beraberinde karmaşıklığı da getirdi: Daha fazla yönetim katmanı, daha fazla koordinasyon ihtiyacı ve parçalanmış sorumluluk alanları oluştu. Şirket daha küçükken anlamlı olan bazı yapılar, mevcut ölçeğimizde artık bize hizmet etmiyor".

Bu karmaşıklığı gidermek adına Uber, sadece kişi sayısını azaltmakla kalmayıp ekipleri de bir araya getiriyor. Firma, CEO’dan itibaren 7 kademeden daha aşağıda bulunan personel sayısını azaltıyor ve sadece 1 veya 2 kişiden oluşan mikro ekiplerin oranını %50 seviyesinde küçültüyor. Yapısal değişiklikler kapsamında mühendislik, bilim ve teslimat birimleri tek bir çatı altında birleştirilirken; restoran, perakende ve doğrudan teslimat operasyonları da aynı yönetim hattına bağlanıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com