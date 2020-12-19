Ubisoft'tan 248 Lira Değerinde Ücretsiz Oyun İçin Son Şans

2020 yılının bitişini oyunlar ve oyun içi içerikler hediye ederek kutlayan Ubisoft, günlük olarak verdiği ücretsiz içerikleri ve oyunları kaçıranlar için son bir fırsat sunuyor.

Genellikle her yılın sonunda, bir sonraki yılın gelişi kutlanır ve insanlar gelecekten beklentilerini, umutlarını tazeler. Bu yıl daha çok 2020'nin en sonunda bitiyor olması kutlanıyormuş gibi gözükse de yılbaşı coşkusu devam ediyor.

Ubisoft da kendi platformundan bu coşkuya ortak olmak için oyunseverlere bir sürpriz hazırlamıştı. Buna göre Ubisoft mağazasına giriş yapan kişilere her gün farklı bir oyun ya da oyun içi içerik hediye ediliyordu.

Kaçıranlar için yeni şans

Ubisoft'un yeni sunduğu fırsat sayesinde, bu hafta kaçırdığınız herhangi bir içeriği yeniden ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Dahası, bu fırsattan yararlananları bir de sürpriz bekliyor. Hediyelerin hesaplara yansıması genelde çok kısa sürede gerçekleşse de Ubisoft bu sürenin 1 haftayı bulabileceğini söylüyor.

Kampanya dahilinde oyuncuların ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebilecekleri 3 farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlar Trials Rising Standart Edition, Starlink: Battle for Atlas Digital Edition ve Anno 1701 History Edition olarak açıklanmıştı.

Ubisoft paketi ayrıca Assassin's Creed: Valhalla ve daha pek çok oyunda da oyun deneyimini zenginleştirecek oyun içi içeriklere ücretsiz olarak erişebilmeyi mümkün kılıyor. Oyun içi eşyalar sitede Assassin's Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti, Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi ve Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü hediyesi olarak listeleniyor.

Oyunları nasıl edinebilirim?

Ubisoft'un ücretsiz içeriklerini edinmek için öncelikle bir Ubisoft hesabınız olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesinden ücretsiz olarak dakikalar içerisinde açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabiliyorsunuz.

Oyunları almak için ise tek yapmanız gereken, hesabınıza giriş yaptıktan sonra bu bağlantıya gitmek. Böylece toplam değeri 247 TL'yi aşan oyunlara ve diğer ek içeriklere ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. Gelecekteki ücretsiz oyunlar için bizi takip etmeye devam edin.