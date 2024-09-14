Uçaktaki camlar, sanılanın aksine cam kullanarak yapılmıyor. Cam yerine kullanılan malzemeler, güvenliğimizi koruyor.

Uçak camları, geleneksel camdan yapılmıyor. Akrilik veya polikarbonat gibi malzemeler tercih ediliyor.

Eğer bildiğimiz camdan yapılsaydı güvenlik açıkları ortaya çıkabilirdi. Öte yandan akrilik, polikarbonat gibi malzemelerin pek çok avantajı var. Neler olduğuna birlikte bakalım.

Polikarbonat ya da akrilik gibi malzemeler, uçuş koşullarına daha uygun.

Daha önce uçakta cam kenarında yolculuk yaptıysanız belki de düşünmüşsünüzdür: “Acaba cam kırılır mı, kırılırsa ne olur?” Hatta merakınızdan pencereye dokunmuş olabilirsiniz. Ancak korkmanıza gerek yok, uçak camları, bildiğimiz camdan yapılmıyor.

Uçuş sırasında; basınç ve sıcaklık farklılıkları, titreşimler ortaya çıkıyor. Akrilik ve polikarbonat, daha az kırılgan ve esnek olduğundan bu farklılıklara dayanıklı. Eğer cam olsaydı muhtemelen çatlayabilirdi.

Ayrıca cama kıyasla çok daha hafifler. Uçaklarda da ağırlık, yakıt verimliliği açısından önemli bir faktör. Yüksek ağırlık, yakıt verimliğini artırıyor.

Herhangi bir olumsuz durumda yolcuların güvenliği tehlikeye girebilir.

Cam darbe aldığında keskin parçalar hâlinde kırılarak yolculara zarar verebilir ancak akrilik ve polikarbonat gibi esnek yapılı malzemeler, hasar gördüğünde parçalanmaz. Böylece tehlikeli bir durumdaki zararı biraz daha azaltır.

İşte tüm bu faktörlerden, uçak camları geleneksel cam malzemesinden değil de uçuş koşullarına çok daha uygun malzemelerden yapılıyor ve hem güvenlik hem de yakıt verimliliği artırılıyor.

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