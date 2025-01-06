Son zamanlarda sıklığı artan uçak kazaları, akıllara türlü türlü soruları getiriyor. Bunlardan biri de uçak kazalarının en çok ne zaman meydana geldiği.

Geçtiğimiz yıl havacılık sektöründe epey kaza yaşandı. Dünya genelinde, her 3 milyon uçuşta bir, ölümcül kaza kaydedildi. Özellikle ülkemizde 1 hafta içinde 4 kazanın olması, herkesi endişelendirdi.

Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Mesela uçağımızın saatini seçerken belirli saatleri tercih ettiğimizde daha güvende olur muyuz? Uçak kazaları en çok ne zaman yaşanıyor?

Uçak kazalarını çok net zaman dilimlerine bağlayarak sağlıklı veriler elde edemeyiz. Onun yerine, kazaların meydana gelme olasılığının yüksek olduğu senaryoları söyleyebiliriz.

Başlamadan önce şunu belirtelim: Her ne kadar son zamanlarda uçak kazaları artsa da ve artmaya devam edecek gibi görünüyor olsa da hâlâ güncel olarak en güvenli ulaşım yöntemi uçak. Devam edelim…

Uçak kazalarının meydana gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu zamanlar var. Mesela kalkış ve ilk tırmanış zamanı. Bu aşama, kazaların %15’inden sorumlu.

Bunun yanı sıra tüm havacılık kazalarının %53’ünden iniş zamanı sorumlu. Azımsanamayacak kadar yüksek bir oran.

Sabah ve öğleden sonra saatleri, hava trafiği fazla olduğundan kaza riski artabiliyor.

Hava trafiğinin en yoğun olduğu vakitler, sabah ve öğleden sonra. Hava trafik kontrolörlerinin iş yükü ve dolayısıyla operasyonel karmaşık arttığından hata yapma ihtimali de artıyor.

Buna ek olarak hava koşulları da günün belirli saatlerinde daha yaygın oluyor. Mesela sabahın erken saatlerinde sis olabiliyor, öğleden sonra fırtına çıkabiliyor.

Mevsimsel faktörler var.

Bildiğiniz üzere yaz aylarında tatiller ve bayramlar sebebiyle havacılıkta hareketlenmeler başlıyor. Uçuşların artmasıyla kaza olasılığı da artıyor.

Fırtınalar ve türbülanslar gibi kaza riskini artırabilen faktörler ise yaz aylarında, özellikle tropikal ve ılıman bölgelerde daha çok meydana geliyor.

Tabii bu, kış daha güvenli demek değil. Kış aylarındaki kar, buz, donma gibi faktörler kazalara yol açabiliyor. Yaz aylarındaki kadar olmasa da yeni yıl gibi tatillerde yine seyahat oranlarının artmasıyla kaza riski de artabiliyor.

Kısacası yaz aylarında ve büyük tatil dönemlerinde daha fazla kaza yaşanıyor.

Tüm bu faktörler etkili olsa da iş, pilotta bitiyor.

İstatistikler, tüm havacılık kazalarının %80'inin insan hatasına atfedilebileceğini gösteriyor. Verileri şöyle sıralayabiliriz:

Pilot hatası: %53

%53 Mekanik arıza: %21

%21 Hava koşulları %11

Bu nedenle bizim bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Nispeten güvenli saatleri tercih etsek de, hava koşullarını ve yılın belli zamanlarını göz önünde bulundursak da önemli olan pilot.

Kemerlerimizi bağlayıp, güneşliklerimizi açıp, arkamıza yaslanıp pilotumuza güvenmekten ve hâlâ en güvenli ulaşım yönteminin bu olduğunu kendimize hatırlatmaktan fazla yapabileceğimiz bir şey yok.

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