Uçaklara Sıkılan Turuncu Boyamsı Spreyin Hayati İşlevi

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Kimi zaman uçaklara turuncu bir sıvı püskürtülüyor. Boyamakla uzaktan yakından alakası olmayan bu işlemin neden yapıldığını içeriğimizde açıklıyoruz.

Hiç canlı denk geldiniz mi bilmiyoruz ancak bazen uçaklara turuncu bir sıvı sıkılması gerekiyor.

Bu sıvının asıl amacı boyamak değilse o zaman ne? Hemen cevaplayalım.

Uçakların çeşitli buz çözme yöntemleri var.

uçak

Güvenli bir uçuş için havanın uçağın yüzeyinden sorunsuz bir şekilde akıp gitmesi gerek. Don veya karla kirlenmiş bir uçakta türbülans riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta daha fazlası bile olabilir.

Bunun için havalimanları ve hava yolu şirketleri, çeşitli buz çözme yöntemleri kullanıyor. Bunlardan biri de turuncu bir sıvıyla yapılıyor.

Sıvı, bilinçli bir şekilde renklendiriliyor.

uçak turuncu boya

Uçağa çok sıcak, yüksek basınçlı sıvı püskürtmek kanatlara yapışan karı, buzu ya da donu gidermeye yarıyor. Sıvılar, pilotların yer ekiplerini tanımasını kolaylaştırmak için renklendiriyor.

Mevcut karı temizlemek için kullanılan maddeye “Tip-1” deniyor ve turuncu renkte oluyor. Bu sıvı hem sıcak hem de püskürtüldüğünde fazla buhar üretiyor. İşlemin sonucunda da kardan ve buzdan arınmış; güvenli bir uçuşa hazır uçak görüyoruz.

Ha tabii özel uçakları turuncuya boyayan aktivistleri de unutmamak lazım.

İklim krizinin büyük sebeplerinden biri olan uçakların bir de bireysel olarak kullanılması dünyamızı gerçekten olumsuz yönde etkiliyor.

Geçtiğimiz haziran ayında iklim aktivistleri, Taylor Swift'in lüks uçağının da olduğu, Birleşik Krallık'taki özel jetlere turuncu boya püskürtmüşlerdi.

Kaynak: Aerosavvy

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