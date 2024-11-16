Binlerce kuşla çarpışan ve ciddi kazalara neden olan uçakların motorlarını test etmek için öyle bir yöntem kullanılıyor ki 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez.

Uçak motorlarının ve camlarının dayanıklılığını test etmek için “tavuk” kullanılıyor.

Şaka gibi gelebilir ama gerçek. Detaylara geçiyoruz hemen.

Tavuk silahı da denilen bu yöntem nedir?

Basitçe söylemek gerekirse yüksek hızda tavuk fırlatmaya yarayan bir tür hava tabancasına tavuk silahı deniyor. Amacı ise uçak motorları ve kokpit camları gibi kritik parçaların kuş çarpmasına karşı dayanıklılığını ölçmek.

1940’larda ilk defa denenen bu yöntemde, 7 kilogramdaki bir tavuk karkası, saatte 643 km hızla fırlatılıyordu. Sonraki yıllarda ise bu hız 1.100 km’yi geçti.

Uçakların kuşlarla çarpışması ciddi hasarları ortaya çıkarabilir, motoru durdurabilir veya kokpit camı kırılabilir. Bu yüzden de uçakların kuşlara karşı dayanıklı olup olmadığını denemek için bu teste zorunlu diyebiliriz.

Tavuk silahı nasıl çalışıyor?

Sistem, yüksek basınçlı hava veya patlayıcı gaz kullanarak donmuş tavuğu namludan fırlatmak üzerine kurulu. Tavuklar, çok yüksek hızlarda fırlatılabiliyor ve bu hız, kuş çarpması senaryosunun gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlıyor.

Çarpmayla ortaya çıkan enerji ve hasar ölçülerek motor veya cam gibi parçaların da dayanıklılığı analiz ediliyor. Çarpışmanın etkisi de yüksek hızlı kameralar ve sensörlerle kaydediliyor ve böylece daha ayrıntılı sonuçlar elde ediliyor.

Motorlardaki amaç, motorun herhangi bir işlevsel kayıp yaşamadan çalışmaya devam etmesi. Camlarda ise pilotları ve yolcuları koruyacak kadar dayanıklı olup olmadığı ölçülüyor.

Canlı tavuk mı kullanılıyor?

Tabii ki hayır. İlk yıllarda kuş leşleri kullanılsa da bir dönem marketlerden alınmış donmuş tavuklar kullanılıyordu. Donmuş olmasının sebebi ise hava koşullarının ve uçuş hızının simülasyonunu sağlamak için doğru bir malzeme olmasından geçiyor.

Hayvan hakları aktivistlerine karşı hassas olan hava kuvvetleri artık kil ve plastikten yapılmış kuşlar kullanıyor.

Olan yıllarca heba olan tavuklara olmuş ne diyebiliriz ki…

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