Uçak yolculuğunun en tatsız yanı ne derseniz, çoğu yolcunun ilk aklına gelen cevap şüphesiz rötarlardır. "Yahu, karadaki gibi trafik mi var ki uçaklar rötar yapsın?" diyenleri duyar gibiyiz.

Şunu söylemekte fayda var: Hava yolları da kendi kaotik trafiğine ve zorluklarına sahip.

Bu yüzden de uçağınıza tam saatinde binemiyorsanız bunun ardında birçok farklı sebep olabileceğini bilmelisiniz.

Hava koşulları

Rötarların en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza hava koşulları çıkıyor. Yoğun sis, kuvvetli rüzgâr, kar fırtınası ve şiddetli yağmur gibi olumsuz hava şartları hem kalkış hem de iniş için tehlike arz edebiliyor.

Pilotların güvenli bir şekilde havalanması veya inmesi için uygun hava koşullarını beklemesi de şart. Hâl böyle olunca da doğaya ayak uydurmak zorunda kalan uçaklar ile planlar değişebiliyor.

Güvenlik kontrolleri ve yolcu gecikmeleri

Diyelim ki bunların hiçbiri olmadı, uçak kalkmaya hazır ancak aynı şeyi yolcular için söylemek her zaman mümkün değil. Yolcuların güvenlik kontrollerinden geçmesi, bavul sıkıntıları ya da pasaport kontrolündeki yoğunluklar bazen uçağı bekletebiliyor.

Teknik arızalar

Uçaklar karmaşık makinelerden oluşuyor ve en ufak bir teknik arıza bile yolculuğun aksamasına neden olabiliyor. Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmamak için de teknik ekip, uçak kalkmadan önce en ufak bir aksaklığı bile tamir etmek zorunda.

Bu bazen dakikalar bazense saatler sürebiliyor. Tabii ki kimse havada bir arızayla karşılaşmak istemez; bu nedenle yer kontrolünde sıkı bir denetim yapılıyor.

Uçuş yoğunluğu ve trafik kontrolü

Bize göre kara yolu ile karşılaştırdığımızda havada daha az trafik var sanıyoruz ancak hava sahasındaki trafik de karadaki kadar yoğun olabiliyor.

Özellikle büyük havaalanlarında gökyüzünde bayağı bir karışık olabiliyor. Uçakların iniş ve kalkışları koordineli bir şekilde yapılmazsa kaos yaşanabilir. Bu yüzden de hava trafik kontrolörleri bazen iniş ya da kalkış sırasını ertelemek zorunda kalıyor.

Yer hizmetleri ve yükleme-boşaltma sorunları

Yolcular uçakta yerlerini almış olabilir ama kargo ve bagajların zamanında yüklenip yüklenmediği de ayrı bir mesele. Kimi zaman yer hizmetleri ekibindeki gecikmeler veya bagajlardaki karışıklıklar uçuşun gecikmesine neden oluyor.

Personel eksiklikleri ve uygunluk sorunları

Havacılıkta çalışanların belli saatlerde dinlenmesi ve vardiyalarının belirli düzenlemelere uygun olması gerekiyor. Uçuş ekibi dinlenmemişse veya eksikse, yeni ekip bulunana kadar uçak kalkış yapamaz. Bu, özellikle uzun mesafeli uçuşlarda önemli bir durum.

Diğer uçaklardan kaynaklanan gecikmeler

Bazen bir uçak özellikle iniş pistinde zamanında kalkış yapamazsa, ardından gelen diğer uçakları da etkileyebiliyor. Domino etkisi gibi bir uçağın gecikmesi, diğerlerinin de planının şaşmasına yol açıyor.

Yakıt temini, çalışan grevleri, kuş çarpmaları gibi daha birçok sebep uçakların gecikmesinde rol oynayan etmenler arasında. Her şeyin kusursuzca işlemesi tabii ki işimize gelir ancak bazen bu durumları da yok sayamayız. Özellikle güvenli yolculuklar için de sorunun ne olduğunu anlayıp sakin kalmakta fayda var.

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