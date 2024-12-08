Bir uçağa bindiniz ve yavaş yavaş yükselmeye başladınız. Bir süre sonra ise belirli bir yüksekliğe geldiğiniz ve yolculuğunuz devam ediyor. Peki yerden ne kadar yüksekte olduğunuzu hiç merak ettiniz mi?

Başka bir deyişle, uçaklar genellikle ne kadar yükseklikte uçarlar ve en fazla ne kadar yükseğe çıkabilirler?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Bir uçağın irtifasında yani yüksekliğinde, çeşitli etkenler etkili olur.

Emekli bir yolcu uçağı pilotu John Cox’a göre uçaklar, çoğu durumda ortalama 9.000 metrelerde uçar. Bu yükseklik bazı zamanlar 12.000 ila 12.500’e çıkabilir fakat bu oldukça nadirdir.

Yine ABD Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği sendikasında güvenlik ve teknoloji direktörü olarak görev yapan Tom Adcock da benzer bir tahmine sahip. Uçuş sırasında çoğu uçağın ulaştığı yükseklik, 9.000’lerde. Bazılarının ise 12.000 veya 13.000 metre irtifalara ulaşabiliyor.

Örneğin bir Boeing 757, 12.800, Boeing 767 ise 13.100 metrelik bir yükseklikte uçarken, Boeing 747 ve 400 ise çok daha yükseğe çıkabiliyor. Yani çeşitli uçak tiplerinin farklı azami sınırları bulunuyor.

Ayrıca daha yüksek irtifalar, çok daha fazla avantajlı.

Çünkü jet motorları daha yüksek irtifalarda, çok daha verimli çalışır ve hava direnci de azalır. Yine “Daha yüksek, çok daha iyi” kuralı, kısa mesafelerde de geçerli. Kısa uçuşlarda bile en tasarruflu yöntem, uçağı yüksek irtifaya çıkarmak, gücü kapatmak ve sonra yeniden başlatmaktır.

Yine bir uçak, yakıt yaktıktan ve daha hafif hâle geldikten sonra çok daha yükseğe çıkabilir. Ayrıca 11.500 metre gibi tek rakamlar, batı yönlü uçuşlarda görülürken, doğu yönlü olanlarda 12.000 metre gibi çift rakamlar görülür.

Özetle uçaklar genellikle 9.000 metrelik irtifalarda uçar ancak uçağın kendisine ve bazı şartlara göre bu yükseklik değişkenlik gösterebilir.

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