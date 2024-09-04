Uçakların Acil Çıkış Koltuklarındaki Yemek Sehpası Neden Sadece Tek Bir Yöne Çevrilerek Açılıyor? Üstelik Diğer Koltuklardakini İki Yöne de Çevirmek Mümkünken…

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Uçaklarda yemek masalarının mandalları, normal şartlarda hem koridora hem de cam yönüne doğru çevrilebilir. Ancak acil çıkışlarda bulunan koltuk masalarının mandalları hariç! Peki bunun sebebi nedir?

Klasik bir yemek masası mandalının hangi yöne çevrilip çevrilemeyeceği, nasıl bir fark yaratıyor olabilir?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Bu durumun, muhtemelen aklınıza gelmeyecek bir sebebi bulunmakta.

uçak masası

Şöyle ki eğer bu yemek masalarının mandalları cam yönüne doğru da açılsaydı, bir acil çıkış durumunda eli veya kolu yanlışlıkla bu mandala çarpan birisi, yemek masasının açılmasına sebep olurdu.

Bu da acil çıkış kapısı koridorunun tıkanmasına sebep olabilirdi. Hepimizin bildiği gibi acil çıkış kapısının hizasında olan bir yemek masasının açılarak acil çıkışı engellemesi ve birçok yolcunun tahliyesini geciktirmesi kabul edilemez olur.

Buna ek olarak acil çıkış kapısı sırasında bulunan koltuklar da geriye doğru yatırılamaz.

Çünkü geriye yatırılmış bir koltuk, olası bir acil çıkış durumunda yolcuların ilerlemesini engeller. Bu sebeple şirketlerin, bu iki kurala uyması beklenir.

Ancak özellikle acil çıkış kapılarındaki yemek masalarının mandallarının, cam yönüne açılmasını engellemek için stopper koymayan hava yolu şirketleri tespit edilirse ağır cezalara çarptırılır. 

Özetle yemek masalarındaki bu ayrıntı, yolcuların güvenliği için düşünülmüş ve bir kural hâline getirilmiştir. 

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