Uçak savar sistemlerinin savaş uçaklarına kilitlenmesi, pilotlar için kritik bir durumu işaret ediyor. Bu tehlikeli anlarda pilotlar nasıl durumdan haberdar olabiliyor?

Hava üstünlüğünün belirleyici faktör olduğu konumlarda savaş pilotları sürekli olarak yüksek risk altında görev yapıyorlar. Bu tehlikeli gökyüzü görevinde, pilotların en büyük tehlikelerinden biri düşmanın uçak savar sistemleri tarafından hedef alınmaktır.

Peki bu yüksek yüksek gerilimli ortamda pilotlar, uçak savar tarafından hedef alındıklarını nasıl anlıyor? Hep birlikte inceleyelim.

Uçaklarda bulunan bir sistem tehlike altında olunduğunu algılayabiliyor.

Radar uyarı alıcısı, başka uçaklar veya yer istasyonlarından yayılan radar dalgalarını algılayabiliyor. Düşmanın hedef sistemi, uçağa kilitlenirken genellikle sinyalin dalgalarını değiştiriyor. Örneğin, darbe tekrarlama sıklığını ayarlıyor. Bu değişiklikler de uçağın radarı tarafından kolayca fark ediliyor.

Gelişmiş radar sistemleri ise sadece radarın kilitleme yaptığını algılamakla kalmıyor ayrıca atağın tipini ve ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu da anlayabiliyor. Bu bilgiler sayesinde pilot, durumu hızla değerlendiriyor ve gerektiğinde kaçınma manevraları yapıyor.

Füze uyarı sistemleri de ek güvenlik sağlıyor.

Bu sistem gelen füzeleri tespit etmek için kızılötesi, ultraviyole ve radar teknolojilerini bir arada kullanıyor. Füzenin yaklaşma açısını, hızını ve mesafesini çok detaylı bir şekilde belirleyebiliyor.

Ek olarak füze uyarı sistemleri, uçağın diğer savunma mekanizmalarıyla da son derece uyumlu şekilde çalışarak pilotların güvenliğini sağlamış oluyor.

Füzelerin de iki türü bulunuyor.

Füzeler pasif ve aktif tür olarak ikiye ayrılıyor. Pasif türdeki füzeler hedeflerin yansıttığı radar sinyallerini kullanarak hedefi buluyorlar. Aktif türdeki füzeler ise kendi içlerinde bulundurdukları radar sistemleri sayesinde, hedeflerini bağımsız bir şekilde tespit edip izleyebiliyor.

Aktif füze sistemi daha basit bir teknolojik yol izlerken, aktif füze sistemi ise daha gelişmiş bir teknoloji sistemini kullanıyor.

Pilotlar da füzelerden kaçmak için farklı yöntemler uyguluyor.

Kilitlendiklerini anladıkları an pilotlar bir dizi karşı önlem uyguluyorlar. Yönlendirilmiş kızılötesi önlemler füzeleri yanıltarak düşmana hedefini şaşırtıyor. Ek olarak elektronik savaş taktikleri ise radar sinyallerini karıştırarak radar güdümlü füzeleri ve izleme sistemlerini yanıltabiliyor.

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