Uçak yolculuklarında içecek tercihiniz eğer alkolden yana oluyorsa, bu tercihinizi gözden geçirmenizde fayda var.

Özellikle uyku öncesi alkol tüketimi, uzmanlar tarafından asla önerilmiyor. Sebebi ise sağlığınızı epey tehlikeye atacak türden.

Peki bilhassa uçakta tüketilen alkolün neden bu kadar “tehlikeli” bir yanı var?

Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nin Thorax dergisinde yayımlanan çalışması, alkolün uçuş koşullarıyla birleşince vücudu nasıl zorladığını ortaya koydu.

Araştırmada, 48 sağlıklı yetişkin, uçak kabinindeki basınç ve oksijen seviyesinin simüle edildiği bir ortamda iki gece gözlemledi. Yolcular, bir gece iki kadeh şarap eşdeğeri alkol aldıktan sonra uyurken diğer gece alkolsüz bir şekilde uyudular. Sonuçlar ise beklenmedikti.

Çünkü yolcuların oksijen seviyeleri düşmüştü. Alkol tüketimi, normali %95-100 arasında olan kandaki oksijen doygunluğunu ortalama %85’e kadar düşürdü.

Kalp atışları daha da hızlandı.

Uçuş esnasında alkol alanların kalp atış hızı saatte 88’e kadar çıkmıştı. Normal şartlarda bu oran 77 olarak hesaplandı. Tüm bunların yanında hepimiz için oldukça gerekli olan REM uykusunun süresi de azaldı. Bu uykunun süresi, dinlenme süremizle doğru orantılı olduğu için alkol tüketenler, uçuş sonrası hiç dinlenmiş hissedemedi.

Araştırmacılar, bu etkilerin özellikle kalp yetmezliği, KOAH veya uyku apnesi olan kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Uçak kabinindeki hava basıncı, deniz seviyesine göre daha düşüktür.

Bu da vücudun oksijen emilimini azaltıyor. Alkol ise damarları genişleterek oksijen ihtiyacını artırıyor ve kalbi daha hızlı çalışmaya zorluyor. Üstelik alkolün idrar söktürücü etkisi, uçuş esnasında özellikle artan susuzluk riskini daha da zirveye çıkarabiliyor.

Saydığımız tüm bu faktörler bir araya gelince biraz "rahatlamak" için tüketilen alkol, tam tersi vücuda ekstra yük bindirebiliyor.

Uçuş esnasında su ve bitki çayları tercih edebilirsiniz.

Yolculukta kaybettiğimiz sıvıyı telafi etmek için bol su içmek, sakinleştirici bitki çayları tüketmek, eğer uzun bir uçuş gerçekleştirecekseniz uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır.

Uzmanların özellikle uykudan önce alkol tüketimine karşı çıkmasının sebepleri, yukarıda da gördüğünüz üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açmasıyla ilişkili. Bu tercihinizi uçuş sonrasına bırakmanız daha sağlıklı olacaktır.

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