Günümüzün gelişen teknolojisinde ulaşım araçlarını anlık olarak takip etmek, güvenlik açısından da oldukça önemlidir. Özellikle uçuş takip uygulamaları, bu konuda en iyi hizmeti verenler arasında.

Takip etmek istediğiniz uçağın uçuş bilgilerini girerek saniyeler içinde karşınıza, uçağın anlık hareketleri çıkabiliyor.

Üstelik milyonlarca uçak da eşzamanlı olarak ekranda görülüyor. Peki böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor?

Uçakları takip etmek için kullandığımız en yaygın uygulamalardan birisi Flight Radar.

Bu ve buna benzer uygulamalar, uçuş bilgilerini sağlamak için ADS-B (Otomatik Bağımlı Gözetim Yayını) teknolojisini kullanıyor. ADS-B teknolojisi, en basit anlatımla uçakların yerini tespit etmek için radyo sinyalleri göndermesini sağlayan bir sistem.

Bu sinyaller, uçakların hızını, yüksekliğini ve diğer uçuş bilgilerini de içinde barındırıyor ve ADS-B alıcıları tarafından alınarak hava trafik kontrol merkezlerine ve uçak takip sitelerine iletiliyor.

Uçakların radarda görünmesi de işte bu sistemle mümkün oluyor.

Daha eski ve ADS-B yayını yapmayan uçaklarda ise MLAT (Çoklu Konum Tespiti) dediğimiz sistem devreye giriyor. Bu da, birden fazla alıcı tarafından alınan sinyallerin zaman farklarını hesaplayarak uçağın konumunu belirlemeye yardımcı olan, daha az gelişmiş bir sistem.

Tabii bu uygulamaların yalnızca uçaklarda kullanıldığını düşünmek büyük hata olur. Çünkü aynı şekilde gemi takibi de yapmak Marine Traffic, Vessel Finder gibi uygulamalarla çok kolay.

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