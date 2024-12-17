Uçaklar, fırtınalı ve yağmurlu havalarda uçarken motorları bundan nasıl zarar görmüyor?

Günümüz uçakları, güvenliği sağlamak amacıyla son derece dayanıklı bir şekilde tasarlanıyorlar. Bu dayanıklılık, uçakların fırtınalar ve şiddetli hava koşullarında bile güvenle uçabilmesini mümkün kılıyor.

Peki yağmurlu havalarda bu güvenli uçuşu nasıl sağlıyorlar?

Uçuş esnasında yağmurlu bir hava, olası bir durumdur.

Modern uçaklarda motorlar, genellikle turbofan türüdür ve bu motorlar, yüksek verimlilik ve güç üretimi sağlamak amacıyla oldukça sofistike bir yapıya sahiptir. Turbofan motorlarının çalışma prensibi, öncelikle alçak basınçlı ve yüksek basınçlı kompresör kademe palleri tarafından havanın sıkıştırılmasıyla başlıyor.

Bu sıkıştırılmış hava, motorun yanma odasına yönlendiriliyor ve burada yakıtla karıştırılarak uçak için itme gücü üretiyor. Ancak motor, tüm havayı doğrudan yanma odasına göndermiyor.

Uçak motorlarında fan borusu (bypass duct) olarak bilinen bir özellik de bulunuyor.

Fan borusu, motorun yanma odası ve türbin gibi sıcak bileşenlerini çevreleyen bir hava kanalını ifade ediyor. Motorun ön tarafındaki fan pallerinin bir kısmı, motorun arkasına doğru sıkıştırılmış hava gönderiyor ve bu hava, yanma odası yerine fan borusundan geçiyor.

Bu hava, motorun sıcak kısımlarını soğutmaya yardımcı olurken toplam itme gücünün büyük bir kısmını üretiyor. Fan borusundan geçen hava, motorun yanma odasına ulaşmadan motorun etrafını sararak egzoz gazının dışarıya çıkmasını sağlıyor.

Motora çok fazla su çekilirken bu suyun tamamı, motorun merkezinden geçmiyor.

Motorun en ön kısmındaki fan pallerinin merkezkaç kuvveti, suyu yanma odasına göndermemek için havayı bu fan borusuna yönlendiriyor ve böylece suyun, motorun yanma odasına ulaşmasını engelliyor.

Böylece motor, suyu dışarıya atarak hem soğutma işlevini yerine getiriyor hem de sürekli olarak itme gücü üretmeye devam ediyor.

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