Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sağlayan İşletmelere Önemli Uyarı

Uzmanlar, misafirlerine ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan işletmeleri uyarıyor. Küçük büyük fark etmeksizin işletme sahiplerinin 5651 sayılı kanuna uyması gerektiğini bildiren uzmanlar, işletme sahiplerinin internete erişim kaydı tutmaları ve saklamaları gerektiğini ifade ediyorlar.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, internete bağımlı hale geldiler. Artık insanlar, günlerinin çok büyük bir bölümünü internete bağlı olarak geçiriyorlar. Hal böyle olunca da artık, pek çok yerde internet erişimine olanak sağlanıyor. Zaman zaman belediyeler zaman zaman da işletmeler, misafirlerine ücretsiz internet imkanı sunuyorlar.

Şimdiyse uzmanlardan, özellikle iş yerlerinde internet hizmeti sunan işletmelere yönelik önemli bir uyarı geldi. 5651 sayılı kanun kapsamında işletmelerin internetle ilgili yükümlülüklerine dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, işletme içerisinde hem çalışanların hem de müşterilerin internete erişim kaydının tutulması ve saklanması gerektiğini söylüyorlar.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a yapılan düzenlemelerle birlikte eskiden sadece büyük işletmeleri kapsayan internete erişim kaydının tutulması zorunluluğu, kobiler ve diğer işletmeleri de kapsamaya başladı. Yani müşterilerine internet erişimi sunan neredeyse her işletme, internete erişim kayıtlarını tutmak ve saklamakla yükümlü.

5651 sayılı kanun, aslında işletmeleri koruyucu nitelikte. Çünkü zaman zaman siber suçlar, çeşitli işletmelere ait ağlar aracılığıyla işlenebiliyor. Hal böyle olunca da suç, gerçek fail tespit edilemediği durumda söz konusu işletmenin üzerine kalıyor. Uzmanlar, siber suçlarla mücadele edebilmek için açılan bu yeni kapının, işletmeler için büyük bir önem arz ettiğini ifade ediyorlar.

5651 sayılı kanun, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan işletme sahiplerinin bir takım profesyonel hizmetler almasını gerekiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Serap Günal da söz konusu profesyonel hizmetleri veren şirketlerden birinin genel müdürü. Günal, söz konusu kayıtların tutulması ve saklanmasının büyük bir önem arz ettiğini söyleyerek, kayıtların 2 yıl saklanmaması halinde cezai yaptırımların olduğunu ifade ediyor.

Günal'a göre işletmeler, mümkün olan en kısada 5651 sayılı kanuna uygun bir hale gelmek durumundalar. Ancak bu süreç, o kadar da kolay işlemiyor çünkü söz konusu işletmenin en başından bir alt yapısının olması ve ardından da bu alt yapının 5651 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Serap Günal, yetersiz durumdaki işletmelerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade ediyor.