Realme, Telefonları İçin Kendi Arayüzü Realme UI'ı Tanıttı

Realme, ColorOS 7 ve Android 10'u temel alan yeni arayüzü Realme UI'ı resmi olarak tanıttı. Şirketin akıllı telefonlarına getireceği yeni arayüz, görsel değişikliklerin yanı sıra performans tarafında da iyileştirmeler vadediyor

Yakında ürünlerini Türkiye'de de satışa sunacak olan Realme'nin akıllı telefonları için kendi arayüzünü geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz yıldan bu yana duyuyoruz. Şirket, Oppo ile birlikte ColorOS'u kullanıyor ancak akıllı telefonlar için sevilen tasarım ve özelliklere sahip olan ColorOS 7, artık yeni bir Realme arayüzüyle çalışıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi bugün, stok Android deneyimine yakın bir deneyim vaadeden Realme UI'ı resmen açıkladı. Yeni ürün yazılımı, gelişmiş özelliklere rağmen basitleştirilmiş bir tasarıma sahip olan ColorOS 7 ve Android 10'a dayanıyor. Şirket, Realme UI'ı "Kusursuz Eğlence" olarak tanıttı ve sistem renkleri, simgeler, duvar kağıtları ve animasyonlar için yeni efektler getirdiğini belirtti.

Kullanıcılar, şekillerini seçebildikleri simgeleri kendilerine göre tasarlayabilecekler. Hatta simgelerin saydamlığını da ayarlayabilecek ve boyutlarına kadar kişiselleştirebilecekler. Ayrıca yeni kullanıcı arayüzü, yeni duvar kağıtları da getirecek. Realme UI, "doğal elementlerden" esinlenen toplam 11 yeni arka planla geliyor ve her renk şemasına uyum sağlayabiliyor. Tasarım, yepyeni animasyonlarla tamamlanıyor.

Realme UI, kişisel verileriniz için tam güvenlik vadediyor

Yeni arayüz sadece kozmetik değişiklikler değil, aynı zamanda iyileştirilmiş bir performans vadediyor. Yeni yazılım, Android 10'un tüm özelliklerini akıllı telefonlara taşıyor. Bununla birlikte güç tasarrufu özellikleri ve Realme'nin "son moda özellikler" olarak tanımladığı işlevler de sağlıyor. Örneğin, kullanıcıları dış dünyadan soyutlayan Focus Mode (Odak Modu), telefona konsantre olmanıza yardımcı olacak rahatlatıcı müzikler çalacak.

Ayrıca Realme UI'da yeni bir Kişisel Verilerin Korunması özelliği de var. Uygulamalar bilgilerinize erişmek istediğinde sistem boş veri sayfaları gibi davranarak bilgileri korumayı sağlıyor. Buna çağrı geçmişi, kişiler, mesajlar veya takvim uygulamaları da dahil. Özellik, uygulamaların kullanımını sınırlamadan kişisel bilgilerinizi güvende tuttuğu için oldukça kullanışlı.

Şirket ayrıca yeni arayüzün kullanıcılara istikrarlı bir şekilde sunulması için bir program açıkladı. Program dahilinde bu yıl tanıtılacak tüm Realme cihazlarının Realme UI ve Android 10 ile birlikte gelmesi beklenebilir.