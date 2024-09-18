iPhone'da Yapacağınız Bu Basit İşlem İle Uçuş Bilgilerinize Dair Her Şeye Tek Tuşla Ulaşabilirsiniz

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Uçak yolculuğunun normal yolculuklardan her zaman daha stresli ve gergin olduğunu biliyoruz. Son dakika rötarları, kapı değişiklikleri, bagaj alımı… Okurken bile içimizi fenalık bastı!

Bir de bu ani gelişmelerden haberdar olmadığınızı düşünün. Muhtemelen biletiniz çöpe gidecek.

Fakat Apple, iPhone kullanıcılarını bu mağduriyeti yaşamamaları için düşünmüş. Küçücük bir mesaj ile tüm uçuş bilgileriniz cep telefonunuzda! Nasıl mı?

Uçuşunuzla ilgili bilmeniz gereken her şey bilgi ekranında yazsa da ani gelişmelerden hemen haberdar olamıyoruz.

Neyse ki iPhone kullananların artık böyle bir derdi olmayacak. Çünkü iPhone’ların uçuşunuzla ilgili bilmeniz gereken her şeyi takip etmenize yardımcı olacak oldukça basit bir hayat hilesi var.

Eski bir hava yolu çalışanı Darby Maloney isimli TikTok kullanıcısı, bu ipucunu TikTok'ta paylaşmıştı ve kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Videoda yapılması gerekenleri adım adım anlatan Maloney’e göre ilk yapmanız gereken uçuş numaranızı kendinize mesaj olarak göndermek olacak.

Mesajın başına hava yolu kodunu eklemeyi unutmayın.

hava yolu

Mesela Türk Hava Yolları için “THY” kodunu ekleyebiliriz. Metni gönderdiğinizde, mesajda bir bağlantı görünecek. Bu bağlantıya tıkladığınızda "Uçuşu Önizle" seçeneği karşınıza çıkacak. Bu işlemi yaptığınızda, uçuşunuzla ilgili canlı bir kart açılıyor.

Bu kartta uçuşunuzun durumu, terminal ve kapı bilgileri, kalkış ve varış saatleri, uçuş süresi ve bagaj alımı gibi önemli bilgiler yer alıyor. Eğer bağlantılı bir uçuşunuz varsa, o uçuşun numarasını da kendinize gönderebilirsiniz.

Deneyip yapamayanlar için: Özellik neden çalışmıyor olabilir?

uçuş bilgileri

Bu özelliğin çalışmaması birkaç farklı nedene dayanıyor. Aşağıda listelediğimiz durumları kontrol edip tekrar denemenizde fayda var.

  1. Uçuş Bilgisi Formatı: Uçuş numaranızın başına doğru havayolu kodunu eklediğinizden emin olun. Örneğin THY için "THY123" gibi bir format kullanmalısınız.
  2. İPhone’unuzun Yazılım Sürümü: Bu özellik, iOS'un belirli sürümlerinde çalışıyor olabilir. Cihazınızın yazılımının güncel olduğundan emin olun.
  3. İnternet Bağlantısı: Uçuş bilgileri internet üzerinden güncellendiği için cihazınızın aktif bir internet bağlantısına sahip olduğundan emin olun.
  4. Uçuşun Durumu: Eğer uçuşunuz birkaç gün ya da hafta sonrasına aitse, sistem o uçuş için henüz bilgi sağlayamayabilir.

İşte bu kadar basit! Şimdiden keyifli yolculuklar dileriz.

Kaynaklar: Explore, Life Hacker

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