Apple, tüketicilerin tepkisini çekecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirket, AirPods 4'ün resmî kutu içeriği sayfasında USB Type-C destekli kabloyu çıkarmış durumda.

Teknoloji şirketleri, bundan birkaç yıl önce radikal bir karara imza attılar. Başta Apple ve Samsung olmak üzere pek çok firma, akıllı telefonların kutusundan şarj aletlerini çıkarmaya başladı. Bunun nedeni, açıklandığı kadarıyla elektronik atık miktarını azaltmaktı. Ancak firmalar, bu hamleyle ciddi bir gelir elde ettiler.

Gelen son haberler, Apple'ın bu kararı bir adım öteye taşımaya hazırlandığını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz günlerde düzenlenen AirPods 4'ün, USB Type-C kablosu olmadan teslim edileceği ortaya çıktı. Apple'ın resmî internet sitesi üzerinden tespit edilen karar, tüketicilerin tepkisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

İşte AirPods 4'ün kutu içeriği:

Apple'ın resmî internet sitesine gidip AirPods 4'ün kutu içeriğine baktığımızda, “USB-C Şarj Kablosu ayrı satılır” şeklinde bir ifade görüyoruz. Tüketicilerin bu kararı nasıl karşılayacaklarını zaman gösterecek. Ancak Apple'ın bu hamlesiyle Samsung gibi firmalar da şarj kablolarını kutudan çıkarmaya başlayabilirler gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günler, kutu içerikleriyle ilgili hangi gelişmelerin yaşanmasını sağlayacak.

Peki AirPods 4 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?