Parasını Verip Alsanız Bile Hemen Kullanamayacağınız iPhone 16 Özellikleri

iPhone 16, birçok önemli yeni özellikle gelecek olsa da maalesef bunların hepsini hemen kullanamayacağız. Bu içeriğimizde telefona sonradan eklenecek özelliklere bakıyoruz.

Apple, pazartesi akşamı iPhone 16 modellerini resmen bizlerle buluşturdu. Telefonlar, “Kamera Kontrolü” tuşundan yeni işlemcilerine ve yapay zekâya uygun olarak tasarlanmalarına kadar birçok önemli yenilikle geldi.

Ancak iPhone 16’nın bazı özelliklerinin maalesef hemen kullanılamayacağı da açıklandı. Yani yakında telefonu alanlar, tüm yeniliklerden faydalanmak için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Bu içeriğimizde iPhone 16 ile direkt olarak gelmeyecek özelliklere bakıyoruz.

“Kamera Denetimi” tuşuna iki aşamalı basma özelliği

Kamera Denetimi tuşu, telefonların en dikkat çeken kısımlarındandı. Bu tuş, tek tıkla kamerayı açıp fotoğraf çekmeden basılı tutarak video kaydı yapma ve kaydırarak zoom gibi işlevleri yerine getirmeye kadar birçok konuda işinize yarayacaktı.

Bunlara ek olarak iki aşamalı basma diye bir özelliğin de geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özellik hemen Kamera Denetimi’ne eklenmeyecek. Şirket, bu yılın sonlarına doğru özelliğin geleceğini söylüyor. Ne işe yaradığına bakacak olursak hafif basma ile otomatik olarak odak gibi işlevleri ayarlamanıza olanak tanıyacağını söyleyebiliriz.

Visual Intelligence

iPhone 16 ile gösterilen en iyi özelliklerden biri de buydu. Yapay zekâdan destek alan Visual Intelligence, Kamera Denetimi tuşunun yardımıyla kullanıcının kamerayı kullanarak merak ettiği konularda yanıt almasını sağlıyordu. Yani Google Lens gibi bir işlevi olan bu özellikte herhangi bir şey gördüğünüzde kamerayı ona doğrultup tek tıkla hakkında bilgi alabiliyordunuz. Hem Google hem de ChatGPT’den destek alacağını belirtelim.

Bu özellik de maalesef iPhone 16’yla birlikte hemen gelmeyecek. Şirket, yılın sonlarına doğru telefonlara ekleyeceğini söylüyor.

Yeni Siri

Apple’ın haziran ayındaki yapay zekâ odaklı WWDC 2024’te yaptığı en önemli duyurulardan biri de yenilenmiş Siri idi. Şirket, üretken yapay zekâdan destek alan Siri’yi duyurmuştu. Yeni Siri, bu yeniliklerle size çok yardımcı olacak ve gerçekten bir sesli asistana dönüşecekti.

Yeni Siri de maalesef iPhone 16 ile gelmeyecek. Şirketin açıklamalarına göre bu özelliği, ekim ayında sunulacak iOS 18.1 güncellemesiyle göreceğiz. Özelliğin iPhone 16 dışında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e geleceğini belirtelim.

Apple Intelligence özellikleri

Belki en şaşırtıcı ve sinir bozucu olanı bu. Apple, “tamamen Apple Intelligence”a özel olarak tasarladığını söylediği iPhone 16 modellerini bu yapay zekâ özellikleriyle sunmuyor, kullanıcıların Apple Intelligence için 1 ay daha beklemesi gerektiğini söylüyor. Şirkete göre telefonları baştan aşağı değiştirecek bu özellikler, ekimde çıkış yapacak iOS 18.1 ile kullanıcılara gelecek.

Direkt olarak tüm Apple Intelligence özelliklerinin tek seferde geldiğini de görmeyeceğiz. Öyle ki Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, yapay zekâyla emoji oluşturmaya yarayan Genmoji ve görsel oluşturma özelliği başta olmak üzere bazı özelliklerin aralıkta çıkış yapacak iOS 18.2 ile gelebileceğini söylüyor.

iPhone 16 modelleri hakkında bilgi için: