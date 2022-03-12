Acımasız Bir Deney Sonucunda Ayrı Kalan Üçüzlerin Hikayesi

Her deney fiziksel olarak acıtmaz, bazıları fiziksel acıdan daha büyük yaralar açar. Bugün sizlere etikliği hala tartışılan bir deneyin kurbanı olan üçüzlerin hikayesini anlatacağız.

Bazı deneyler vardır, herkes o deneyin sonuçlarını merak etse de etik kurallara uymadığı için bu deneyler gerçekleştirilmez. Elbette bazı durumlarda bu riski almayı göze alan bilim insanları etik kuralların dışına çıkarak çeşitli deneyler gerçekleştirir. Bugün sizlere dördüz olarak dünyaya gelip birisi doğum esnasında hayatını kaybeden 3 kardeşin hikayesini anlatacağız. Bu üçüzlerin hayatını tamamen değiştiren olay daha doğum sırasında başlıyor.

12 Temmuz 1961 yılında genç ve bekar bir anne dördüzlerini dünyaya getirir. Doğum sırasında bebeklerden biri hayatını kaybeder. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen üçüzlerse hastanedeki kontrollerin ardından New York'ta bulunan Louise Wise Evlatlık Edinme Merkezi'ne gönderilirler.

Üçüz üzerindeki deney bu noktadan sonra başlıyor

Üçüzler, evlatlık edinme merkezinde kısa bir süre kaldıktan sonra özel olarak seçilmiş 3 aileye verilir. Bu ailelerin çocuk yetiştirme şekilleri ve sosyoekonomik durumları birbirinden farklıdır. Daha önce de evlatlık edindikleri için evlatlık edinme merkezinde bu ailelerle ilgili gerekli bilgiler bulunur. Tüm bu işlemler, Dr. Peter Neubauer isimli bir psikiyatristin gözetimi altında ilerler.

Aileler de bu deneyden habersiz

Aileler çocukları alıp yetiştirmeye başlar, ancak bir deneyin içinde olduklarından haberleri yoktur. Ancak evlatlık edinme merkezi, her yıl çocukların gelişimini, zekasını ve davranışlarını gözlemlemek için evlere araştırmacılar yollar. Bu araştırmalar ilk başlarda aileleri şüphelendirse de "evlatlık verilen çocukların gelişimini ölçmek için gerçekleştirilen sıradan bir çalışma" cevabını aldıkları için çok fazla üstünde durmazlar.

Kardeşler 19 yaşına girdiklerinde olaylar açığa çıkmaya başlar

3 kardeş de farklı evlerde farklı insanlara anne ve baba diyerek büyürler. Birbirlerinden haberleri yoktur, ancak bazı garip olaylar yaşanmaya başlamıştır. New York SUNY Sullivan Meslek Yüksekokulu'na giden Robert, bazen garip olaylarla karşılaşmaya başlar. Tanımadığı insanlar kendisini Eddy adındaki biriyle karıştırıp onu tanıyormuş gibi davranıyordur. Hatta onun Robert olduğunu bilen bazı arkadaşları ona "Eddy" ismiyle seslenmeye başlamıştır.

Bu garip olayların ardından ortak arkadaşlarının aracılık etmesiyle tanışan Robert ve Eddy, bir araya geldikten sonra ikisinin de aynı tarihte doğduğunu ve Luise Wise Evlatlık Edinme Merkezi'nden evlatlık verildiklerini öğrendiler. Görüntü olarak birbirlerinin neredeyse aynısı olmaları yetmiyormuş gibi aynı filmlerden hoşlanıp güreş sporuyla ilgilenen kardeşlerin hikayesi yerel bir gazetede haber oldu.

Birbirinden ayrılan ikizlere üçüncü kardeş de katılıyor

Yerel gazete haberin yayımlanmasının ardından haberi okuyan David, kendisinin neredeyse aynı iki kişi görmüştü. Üstelik doğum tarihleri ve evlatlık verildikleri kurum da aynıydı. Böylelikle üç kardeş; Robert, Eddy ve David bir araya gelmiş oldu. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerini tanıyan 3 kardeş, daha sonrasında "üçüzler" ismini verdikleri bir restoran dahi açtılar.

Üçüzler onları kimin ayırdığını araştırmaya başladı

Üçüzler bir araya geldikten sonra onları kimin ayırdığını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan sonuç, Peter Neubauer isimli bir psikiyatriste çıkıyordu. Üçüzler birbirinden farklı koşullarda büyürse hangi davranış ve özelliklere sahip olacağını anlamak üzerine yapılan bu deneyde tek kurban bu üçüzler de değildi. Daha sonrasında Neubauer'in pek çok ikiz ve üçüzü deney için birbirinden ayırdığı anlaşıldı.

Deneyin sonucu bugün bile tam bilinmiyor

Neubauer'in gerçekleştirdiği deney 1980 yılında tamamlandı. Ancak deneyin sonuçları bugün bile tam anlamıyla bilinmiyor. Etik arka planı ve bilimsel değeri tartışma konusu olan deneyin 11 bin sayfanın üzerinde olduğu düşünülen verileri merkez ve Neubauer tarafından 2065 yılına kadar mühürlendi. Neubauer'in endişesi, deneyin etik yönü nedeniyle halkın kendisine sert tepki göstereceğiydi.

Neubauer, bu sebeple verileri mühürledi ve 2008 yılında, 94 yaşındayken de hayatını kaybetti. Şu anda Yale Üniversitesi'nde saklanan veriler 11 bin sayfanın üzerinde. Bu verilerin 10.000 sayfası yayımlandı, ancak çok ciddi bir sansürle yayımlandığı için veriler bilimsel olarak değerlendirilemiyor. Deneyle ilgili tüm detayları görmek için 2065 senesinin beklenmesi gerekiyor.

Üçüz kardeşlere ne oldu?

Fotoğraftakiler: David ve Robert

Üçüzler bir araya geldikten ve birlikte bir şeyler yapmaya başladıktan sonra o kadar da iyi anlaşamadıklarını fark ettiler. Üçünde de psikolojik sorunlar oluşmaya başlamıştı. Robert, avukat olmak için restorandan ayrıldı. Eddy ise yaşadığı şeylerin üstesinden gelemeyerek 1995'te 33 yaşındayken intihar etti. Neubauer'in yaptığı bu deneydeki insanlardan en az üçünün de intihar ettiği biliniyor.

Kardeşlere geri dönersek Robert günümüzde Brooklyn'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kendisi hedeflediği gibi avukat oldu. David ise New Jersey'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kendisi bir sigorta şirketinde çalışıyor.

2018 yılında bu üç kardeşin hikayesi " Üç Tanıdık Yabancı" isimli biyografi / belgesel türündeki bir filme konu oldu.

Kaynak: 1, 2, 3