'Corona Virüs Nedeniyle Uzaylılar Dünyadan Ayrılıyor'

Scott Waring isimli bir komplo teorisyeni, NASA'nın canlı yayınlarını izleyerek, uzaylıların corona virüs salgını nedeniyle dünyayı terk etmeye başladığını ileri sürdü. Waring'e göre salgın nedeniyle gökyüzünde görülecek UFO sayısı artacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül corona virüs nedeniyle yaşanan ölümler her geçen gün artıyor. Virüs salgını hakkındaki komplo teorileri de en başından beri gündeme gelirken, şimdi de salgınla uzaylı canlılar arasında bağlantı kurulmaya başlandı.

Dünya dışı yaşam avcısı olarak da bilinen Scott Waring, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yakınlarında uzaylılara ait bir hava aracının bir kez daha göründüğünü ileri sürdü. Gördüklerini "ET Database" isimli blogunda paylaşan Waring, NASA'nın canlı yayın kamerasından olan biteni takip ettiğini ve kameranın ISS'in aşağısından gelen tuhaf bir nesneye odaklandığını söyledi.

'Dünyadan ayrılan uzaylı sayısında artış gözlenebilir'

Waring, önce bu cismin alçak dünya yörüngesinden yere doğru alçaldığını düşünmüş, ancak cismin uzayın derinliklerinde kaybolduğunu görünce "aklı başından gitmiş." Waring, uçan cismin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak olmadığını, çünkü kameradaki kişinin cismin aniden ortaya çıkışı nedeniyle korkutulmuş ve hazırlıksız yakalandığını ileri sürdü.

Waring bu noktada corona virüs salgınını da hikâyesine dahil ediyor. Ona göre, kontrol edilemeyen bir orman yangını gibi yayılan virüs nedeniyle dünyadaki uzaylı yaratıklar dünyayı terk etmeye karar vermiş olabilirler. "UFO avcısı", durum buysa, tanımlanamayan uçan cisimlerin görülmesinde artış yaşanacağını, uzaylıların yeraltındaki üslerinden çıkıp dünya atmosferini terk etmeye başlayacağını belirtiyor.

Coron virüs salgını nedeniyle görülen vaka sayısı 78 bin 891'e çıkarken, toplam ölü sayısı 2 bin 466'ya yükseldi. İran'da 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye, İran'la olan sınırını kapatma kararı aldı. Güney Kore'deki ölü sayısı da 6'ya yükselirken, Avrupa'daki vaka sayıları da gittikçe artıyor. Son olarak İtalya'daki ünlü Venedik Karnavalı, corona virüs endişesi nedeniyle iptal edildi. On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.