Bluetooth kulaklık ve hoparlör konusunda piyasanın sağlam firmalarından Ultimate Ears'ın yeni bombası Türkiye'de...

Parti hoparlörü ve kablosuz çözümler denince akla ilk gelen firmalardan olan Ultimate Ears, BOOM 2 ve MEGABOOM 3'ün ardından yeni bir modelle karşımıza çıktı.

Önceki modellerin Bluetooth çekim alanını genişleten, modelin su üstünde yüzebilecek şekilde dizayn eden Ultimate Ears, ayrıca üst panele yerleştirdiği yeni tuş takımıyla da kolay kontrol imkanı sağlıyor.

IP67 sertifikası bulunan hoparlör, su geçirmez yapıya sahip. Kırmızı, siyah ve mavi gibi farklı renk varyantları ile piyasaya çıkan modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri de iOS uygulaması üzerinden hemen hemen bütün stream servisleriyle eşleşebilmesi. Bu sayede 150 adete kadar BOOM 3'ü birbirine bağlayarak 'dımtıs dımtıs' efektleriyle ev partilerinize renk katacaksınız.

Gelelim ürünün fiyatına... Apple Store'da satışa sunulan BOOM 3'ün fiyatı 1.299 TL olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz buraya tıklayarak satış sayfasına ulaşabilirsiniz.