Duyurulduğu günden beri adeta sırra kadem basan AirPower'a dair yeni bilgi kırıntılarını takip eden Digitimes, cihazın duyurusu için 2019 yılına işaret ediyor.

En geç 2018'in Mart ayında piyasada olacağı belirtilen kablosuz şarj cihazı AirPower, Apple eko sistemi için oldukça önemli bir cihaz olacaktı. iPhone X lansmanında tanıtılan cihaz, o günden beri Apple tarafından bir kez dahi resmi ağızlarda anılmadı.

Apple tarafından üvey evlat muamelesine mağruz kalan AirPower'ın 200 dolar gibi bir fiyattan satılacağı dedikodularından sonra hiçbir bilgi ve duyuru gelmemişti.

Digitimes'ın paylaştığı bir yazıya göre, Apple'a yakın bir tedarikçi zinciri bu senenin sonlarına doğru AirPower'ın piyasada olacağını iddia etti. Aynı tedarikçi, Apple'ın üretime başlamak için 'eli kulağında' olduğunu ve en geç 2019'un Ekim veya Kasım aylarında cihazı piyasada göreceğimizi iddia etti.

Apple'ın resmi web sitesinde esamesi dahi okunmayan, bir türlü hakkında resmi bir haber dahi alamadığımız AirPower ile ilgili gelen ilk bilgiler bunlar. Bakalım 2019 yılını bir ucundan tutabilecekler mi.