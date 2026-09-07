Türkiye otomotiv pazarına adım atan Çinli marka Ultrand, özellikle ticari araç arayanların şimdiden radarında. Bu yazıda, Türkiye satışı başlayan Ultrand markasını tanıyoruz.

Türkiye’de ticari araç ve pick-up segmenti her geçen gün hareketlenirken, pazara rekabeti kızıştıracak yeni bir oyuncu daha katıldı: Ultrand. Çinli üretici, hem bütçe dostu hafif ticari çözümleriyle hem de zorlu arazi koşullarına gözdağı veren pick-up modeliyle Türkiye yolculuğuna resmen başladı.

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Marka, pazarın iki farklı ihtiyacına doğrudan yanıt vermek adına tek kabinli pratik kamyonet modeli X5 ve güçlü altyapısıyla öne çıkan çift kabinli T08 pick-up modelini Türkiye’ye getirdi. Peki bu yeni araçlar sürücülere tam olarak neler sunuyor?

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Modellerden önce size markanın tarihinden bahsedelim:

Ultrand, 2010’lu yılların başında Çin’in otomotiv ve ağır sanayi merkezlerinden biri olan Chongqing’de kuruldu. İlk kurulduğu dönemde büyük otomotiv üreticilerine şasi, süspansiyon ve ticari araç altyapıları üreten bir mühendislik firması olarak faaliyet gösteren marka; kısa sürede edindiği bu üretim tecrübesini kendi araçlarını geliştirmek için kullandı. Özellikle dayanıklı ticari araçlar ve yüksek tork kapasitesine sahip pick-up platformları üzerine yoğunlaşan Ultrand, Asya ve Güney Amerika pazarlarında hızla pazar payı elde ederek Çin’in yükselen bağımsız otomotiv üreticileri arasında yerini aldı.

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Küresel pazarda "dayanıklılık ve erişilebilir maliyet" stratejisiyle büyüyen marka, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına açılma hedefi doğrultusunda üretim tesislerini ve Ar-Ge merkezlerini modernize etti. Türkiye pazarına yapılan bu yeni giriş ise Ultrand’ın Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlendirme stratejisinin kritik bir adımını oluşturuyor.

Gelelim modellere. Karşınızda Ultrand X5

Şehir içi taşımacılık yapan esnaf ve küçük işletmeler için tasarlanan Ultrand X5, pratikliğiyle dikkat çeken tek kabinli bir hafif ticari araç. Kaputunun altında 1.3 litrelik benzinli motor barındıran araç; 85 beygir güç ve 113 Nm tork üretiyor. X5, 1.200 kg taşıma kapasitesi ve 3 taraftan (sağ, sol ve arka) açılabilir 5 metreküplük kasa sunuyor.

Tek kabinli Ultrand X5 modeli, Türkiye’de 870 bin TL’lik başlangıç fiyat etiketiyle listelendi.

Ultrand T08

Işin içine hem ağır yük taşıma hem de zorlu yol şartları girdiğinde sahneye Ultrand T08 çıkıyor. Çift kabinli bu kaslı pick-up, 2.3 litrelik turbo dizel motoruyla tam 160 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. 1.100 kg yük taşıma ve 3.000 kg çekme kapasitesi sunan araç; kar, çamur, kum ve kaya gibi 7 farklı sürüş moduna sahip.

Ultrand T08’in 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, 4x4 versiyonu tercih edildiğinde başlangıç fiyatı 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.