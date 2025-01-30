Son zamanlarda gündem, dünya üzerinde gerçekleşen uçak kazaları ile meşgul. Ancak bu ulaşım şekli yine de popülerliğini koruyor. Çünkü bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu şüphesiz hava yolu.

Peki herhangi bir uluslararası uçağın, bir seyahat için ne kadar yakıt tükettiğini hiç merak ettiniz mi?

Bakalım bu miktar düşündüğünüzden daha mı az yoksa daha mı fazla?

Boeing 747 gibi bir uçak, her saniye yaklaşık 4 litre yakıt kullanıyor.

10 saatlik bir uçuş boyunca bu miktar, 150.000 litreye kadar çıkabiliyor. Ortalama bir uçak, kilometre başına ise 12 litre yakıt yakıyor. Bu miktarlar, ilk etapta size çok fazla gibi görünebilir.

Fakat bir Boeing 747’nin aynı anda 568 kişiye kadar taşıyabileceğini hatırlamakta fayda var. Matematiği kolaylaştırmak için ise bu sayıyı 500’den hesap edelim. Bir Boeing 747, yaklaşık 20 litre yakıt kullanarak, 1,6 kilometre boyunca 500 kişiyi taşıyor.

Kısaca uçak, kişi başına yani litre başına 42 kilometre alıyor. Yine örnek gösterdiğimiz uçağın 900 kph hızla uçtuğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ayrıca Dünyanın en büyük jet yolcu uçağı Airbus A380, çok daha verimli bir performansa sahip.

Bu çok katlı jumbo jet, saatte ortalama 11.400 litre yakıt yakıyor. Ayrıca Airbus A380, maksimum kapasitede 800’den fazla yolcu taşıyor. Bu da Boeing 747’ye kıyasla yolcu başına yakıt verimliliğinde, yaklaşık %20’lik bir artış anlamına geliyor.

Ek olarak uçaklarla ilgili merak edebileceğiniz birkaç noktaya daha değinelim. Örneğin uçaklarda tek tip yakıt kullanılmıyor. Jet A ve Jet A-1, türbin motorlu uçaklarla kullanılan renksiz, kolay tutuşabilen ve kerosen bazlı yakıtlar.

Büyük uçaklarda kerosen bazlı yakıtların kullanılma sebebi ise kerosenin parlama noktasının benzinden daha yüksek olması. Klasik benzin, bu madde kadar verimli değil ve kerosenin sağlayabileceği güç seviyesini ne yazık ki sağlayamaz.

Özetle uluslararası bir uçak örneğin bir Boeing 747, 10 saatlik bir seyahat için ortalama 150.000 litre yakıt yakıyor. Bu hesapla bu uçağın bir saatte yaktığı yakıt ise 15.000 litre

İlginizi çekebilir: