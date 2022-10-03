Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Astronottan Video

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev süresinin sonuna gelen İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, izleyenleri mest eden bir video paylaştı. Videoda ISS'ten tüm dünya ile birlikte Türkiye manzarası da görülüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 5 Ekim Çarşamba günü yeni bir görev ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na dört astronot göndermeyi planlıyor. Aynı görevle birlikte İstasyon’da bulunan dört astronot da Dünya'ya dönüş yapacak.

Dünya’ya dönecek astronotlardan biri olan İtalyan Samantha Cristoforetti ise bugün paylaştığı bir videoyla sosyal medyada gündem oldu. Samantha, İstasyon yörüngesinde dolaşırken gördükleri manzarayı kayıt altına aldı. Videoyla İstasyon’un Kuzey Atlantik, Avrupa, Kuzey Afrika ve Hint Okyanusu üzerinden geçtiği anları görme şansı elde ettik.

Astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paylaştığı video:

İtalyan astronotun paylaştığı videoda Birleşik Krallık üzerinden yolculuğa başlıyor, Fransa üzerinden geçiyor, Avrupa’yı görüyor ve Hint Okyanusu’na kadar uzanıyorduk. Bu yolculukta Londra, Paris, Roma ve Napoli gibi metropol kentlerin ışıklarını da belirgin bir şekilde görebiliyoruz.

Bunun yanı sıra İstasyon Akdeniz üzerinden uçarken Türkiye’nin batı kesimini, ucundan İstanbul’un ışıklarını ve Kıbrıs’ı da görebildik. Video, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Peki Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bu manzarayı nasıl görebiliyoruz?

Uluslararası Uzay İstasyonu, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte yörüngesinde dolaşıyor. Bu yükseklikte Dünya uçtan uca gözükemiyor olsa da yeryüzünün büyük bir bölümünü gözlemlememize izin veriyor.