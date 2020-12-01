The Umbrella Academy'nin yıldız ismi Elliot Page, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transseksüel olduğunu açıkladı. Elliot'un paylaşımına hayranları tarafından destek verildi.

Zaman zaman daha önce çeşitli nedenlerden dolayı transseksüel olduğundan bahsetmeyen kişiler bunu itiraf edebiliyorlar. Bu kişiler arasında ünlüler de yer alabiliyor. Transseksüel olduğunu açıklayan ünlüler arasında ünlü YouTuber NikkieTutorials da yer alıyordu.

Bugünse Netflix'te en popüler yapımlardan birisinin yıldızı olan isimden açıklama geldi. Umbrella Academy ve Juno yapımlarıyla ismini dünyaya duyuran Elliot Page, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'trans' olduğunu açıkladı. Elliot Page'in Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

Elliot Page'in paylaşımı:

"Merhaba arkadaşlar, ben trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum, zamirlerim o ve onlar ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğun, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum.

Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Sonunda özgün beni takip etmeye yeterli şekilde kim olduğumu seviyor olmanın nasıl hissettirdiğini anlatamam. Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım.

Ayrıca sabır istiyorum. Neşem gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen ben de korkuyorum. Nefretten, "şakalardan" ve şiddetten korkuyorum. Açık olmak gerekirse neşeli ve kutladığım bir anı bastırmaya çalışmıyorum ama durumun tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılığın yaygın, sinsi ve acımasız olmasının yanı sıra korkunç sonuçlara yol açabiliyor. Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu Siyahi ve Latinx trans kadınlar olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi. Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan ve trans topluluğuna karşı düşmanlık beslemeye devam eden herkese: Eliniz kanlı. Trans yetişkinlerin% 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına düşen aşağılık ve küçük düşürücü bir öfkeyi serbest bırakıyorsunuz. Yeter. Siz "iptal edilmiyorsunuz", insanlara zarar veriyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve saldırılarımız karşısında sessiz kalmayacağız.

Trans olmamı seviyorum. Tuhaf olmamı seviyorum. Kendimi kim olduğuma ne kadar yakın tutarsam ve tam olarak kucaklarsam o kadar çok rüya görürüm, kalbim o kadar büyür ve o kadar gelişirim. Her gün taciz, kendinden nefret, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."