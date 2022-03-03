Ümit Bektaş Ukrayna Lideri Zelenski'nin Fotoğrafını Anlattı

Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyonla iki ülke arasında bir savaş başladı. Savaştan yansıyan tüm görüntüler gibi, İngiltere merkezli Reuters’in Türk Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin fotoğrafları da savaşın unutulmayacak kareleri arasına girdi.

Ümit Bektaş @Reuters

Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 24 Şubat 2022'de Ukrayna sınırları içinde operasyonlara başladı. Putin'in askeri operasyon emrini verdiği video kaydının yayınlanmasıyla birlikte, Rus güçleri Harkov, Odessa, Herson gibi şehirlerde kara ve hava harekatına başlayarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar geldi. 8. gününü geride bıraktığımız bu savaşın başlangıcı, yani 24 Şubat 2022 günü dünya tarihine geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki bazı devlet binalarını vuracaklarına dair yaptığı açıklamanın ardından batı medyasına bir röportaj verdi. Bu röportajda Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifine yansıyan Zelenski'nin fotoğrafları, tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bektaş, tüm dünyayı sarsan bu savaş hakkında Ukrayna’da yaşadıklarını ve gözlemlediklerini Webtekno ile paylaştı. Bektaş, Zelenski’nin çok konuşulan o fotoğraflarının perde arkasını da anlattı.

'Artık Kiev caddeleri boş, sirenlerin çaldığı korku dolu bir şehir'

Ümit Bektaş @Reuters

Ukrayna’da savaşın başından beri neler gözlemlediniz, sizi en çok üzen görüntüler ne oldu?

Üç haftadır Kiev'deyim. Geldiğimde yaşanan gerilime ve soğuk havaya rağmen gençlerin sokaklarda eğlendiği, insanların caddelerini doldurduğu cıvıl cıvıl bir kentti. Ne zaman Rus istilası başladı o zaman hava tamamen değişti. Artık Kiev caddeleri boş, sirenlerin çaldığı, marketleri kapalı, gıda, benzin gibi temel ürünlerde sıkıntılar yaşayan korku dolu bir şehir. Sokaklarda beton bariyerler var. Caddelerde askeri kontrol noktaları kurulmuş durumda.

'Ukrayna halkı, sonuna kadar ülkeleri için savaşacaktır'

Ukrayna halkının motivasyonu ne durumda, sizce pes ederler mi? Savaşında gidişatı ve liderleri Zelenski hakkında neler düşünüyorlar?

Ukrayna kadınıyla, erkeğiyle pes edecek bir ulus gibi görünmüyor. Kiev'de silahlanan halk korkuyor mudur? Tabii ki evet. Kim savaştan korkmaz ki? Ama iş kendi vatanını ve şehrini savunma noktasına gelmişse kaçıp gideceklerini sanmıyorum. Sonuna kadar ülkeleri için savaşacaklardır. Ukrayna halkı bunu neredeyse 10 yıl önce demokrasi için mücadele ederken zaten kanıtlamış bir halk. Yılmayacaklardır.

'Zelenski'nin sığınakta olacağını düşündüm ama...'

Ümit Bektaş @Reuters

Zelenski’nin sizin çektiğiniz fotoğrafı, savaşın unutulmayacak karelerinden biri oldu. Bu fotoğrafın hikayesini anlatabilir misiniz?

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev içindeki bazı devlet binalarını vuracağı yönünde açıklama yapmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı binasında gerçekleşti görüşme. Kiev'in 'Hükümet Bölgesi' denen yerinde bir bina. Burada çok sayıda devlet binası ve parlamento da var. Dolayısıyla bölge sıkı kontrol altında. Bize söylenen, kontrol noktasına ulaştığımızda oradan araçla alınarak saraya götürüldük. Ropörtaj sarayın giriş katında gerçekleşti. Koridorlarda kum torbalarını arkasında nöbet tutan askerlerin olduğu karartma uygulanan bir konut. Yaklaşık 45 dakika süren bir röportaj oldu. Ben açıkçası giderken görüşmenin sığınakta ve/veya gizli bir ikamette gerçekleşeceğini düşünmüştüm. Aksine sarayın ana giriş kapısının tam arkasında yaptık söyleşiyi.

'Zelenski, çocuklarını her gün göremediğini söyledi'

Ümit Bektaş @Reuters

Sizce Zelenski’nin motivasyonu ve psikolojisi ne durumda, onu nasıl gördünüz, size neler anlattı?

Ben daha gergin birini beklerken kendinden emin, rahat bir başkan gördüm. Espriler yapan ve etrafına karşı nazik biri. Bütün sorularımızı yanıtladı. Uzun bir röportaj oldu. Çocuklarını her gün göremediğini, en son üç gün önce görüştüklerini söyledi.

'Doğru bilgiye dayanmayan, sosyal medya üzerinde şekil bulan bir Ukrayna/Ukraynalı algısı olduğu kesin'

Ümit Bektaş @Reuters

Bu savaş hakkında sosyal medyada aktarılanların aksine, sizin gördüğünüz gerçekler nelerdir? Tüm dünyada bir ‘Sosyal medya yanılgısı’ söz konusu diyebilir miyiz?

Herkes bir ülkeyi kendi politik bakış açısıyla farklı değerlendirebilir. Herkesin insanlara bakış açısı farklıdır. Ve ben ne dersem diyeyim insanların doğrudan bilgiye sahip olmadan, bilgiden çok yoruma dayalı ve sosyal medya üzerinde şekil bulan bir Ukrayna/Ukraynalı algısı olduğu kesin. Ben üç haftadır kaldığım bir yerde derin sosyolojik analizler yapamıyorum tabii ama gördüğüm Ukraynalıların iyi insanlar olduğu. Burada veya dünyanın herhangi bir yerinde insanların evlerinden sürülmeyi, mülteci durumuna düşmeyi, ölmeyi, yaralanmayı hak etmediklerini de biliyorum.

Ümit Bektaş'ın Ukrayna'da çektiği diğer tarihi fotoğraflar:

Kiev sokakları artık böyle...

Kiev'deki halk, tahliye için istasyonda tren bekliyor...

Ukrayna lideri Zelenski, her şeye rağmen umutlu...

Savaşın ortasında lösemi tedavisi gören bir çocuk, çocuk hastanesinin bodrum katında babasına sarılıyor...

Son olarak, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?: ''Savaşa hayır!''