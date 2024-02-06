UNESCO ile 8 küresel teknoloji şirketi arasında anlaşma yapıldı. Yapay zekâ odaklı bu anlaşma, teknoloji firmalarına "etik yapay zekâ" için bazı yükümlülükler getiriyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, hayatımıza entegre olmaya başladığı ilk günden beri tartışılıyorlar. Kimileri bu teknolojilerin iş gücünde zayıflamaya yol açacağına inanırken, kimileri ise kişisel verilerden dem vuruyor. Hâl böyle olunca düzenleyici kurumlar, insanlığı yapay zekânın risklerinden korumak için çeşitli adımlar atıyorlar.

Şimdi bu çabalara bir yenisi daha eklendi. Küresel çapta hizmet vermekte olan 8 teknoloji şirketi ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında, bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakat; teknoloji şirketlerinin, UNESCO tarafından belirlenmiş olan etik çerçevesine uyacaklarını taahhüt etmelerini sağlamış oldu.

Mutabakatta neler var?

8 teknoloji firması ile UNESCO arasında imzalanan mutabakat, şirketlere bazı yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülükler; yapay zekânın tasarımı, geliştirilmesi ve pazarlanması sürecinde insan haklarının garanti altına almayı amaçlıyor. Şirketler, güvenlik standartlarını karşılamak, yapay zekânın olumsuz etkilerini belirlemek, bunları önlemek, hafifletmek veya düzeltmek için gerekli çalışmaları yapmak zorunda kalacaklar.

Mutabakata imza atan firmalar hangileri?

GSMA

INNIT

Lenovo Group

LG AI Research

Mastercard

Microsoft

Salesforce

Telefonica

UNESCO tarafından oluşturulan "Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Kararı", dünyada ilk olma niteliğine sahip. İlk kez 2021 yılında tanıtılan mutabakat, bir süreçte kısmen de olsa kullanılabildi. Hâlâ geliştirme aşamasında olan mutabakat, 50'den fazla ülke tarafından da benimsendi ve mümkün olduğunca buna bağlı kalınıyor.