Apple’da Eylül başı göreve gelen yeni CEO John Ternus, şirketi yeniden yapılandırarak daha küçük bir ekiple çok daha hızlı ürün çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, eylül başı itibarıyla yepyeni bir döneme girmişti. 15 yıllık CEO Tim Cook, görevini bırakarak yerini John Ternus’a bırakmıştı. Şimdi gelen bilgiler ise Ternus’un göreve gelir gelmez teknoloji devinin organizasyon yapısını sil baştan değiştirmek üzere düğmeye bastığını gösterdi.

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En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Ternus, şirketi daha esnek, daha hızlı hareket edebilen ve mühendislik odaklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

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Çok daha hızlı ürün lansmanları, yapay zekâ baskısı, daha az çalışan

Yapılan değerlendirmelerde, Apple’ın yapay zekâ çağında rekabetçi kalabilmesi için daha "deneysel" bir yaklaşım benimsemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici ayağını ise geleneksel lansman alışkanlıklarının terk edilmesi oluşturuyor. Apple yıllardır yaz ve sonbahar aylarında düzenlediği büyük etkinlik takvimine bağımlılığını azaltmak istiyor. Şirket içerisinde değerlendirilen yeni planlar, ürünlerin artık belirli ayları beklemek yerine yıl geneline yayılarak çok daha hızlı piyasaya sürülmesini öngörüyor.

Ternus’un sunduğu yeni vizyon, şirket içerisindeki bürokrasiyi azaltmayı ve orta kademe yöneticileri aradan çıkarmayı da hedefliyor. Üst düzey yöneticiler ile mühendisler arasındaki hiyerarşik katmanları silmek isteyen CEO, Apple’ın daha az personel istihdam etmesi ancak mevcut mühendislerden daha fazla verim alması gerektiğini savunuyor. Hatta sunumlar sırasında yıllık personel artış grafiğini gösteren Ternus, şirketin daha az çalışanla çok daha fazlasını başarması gerektiği yönünde argümanlar sunmuş.

Söz konusu küçülme ve hızlanma stratejisi şimdiden sahaya yansımış durumda. Son iki hafta içerisinde bazı direktörler ile mühendislik programı yöneticilerinin görevlerine son verildiği bildirildi. İşten çıkarılan bu personele şirket içinde yeni pozisyon bulmaları için sadece birkaç hafta süre tanındığı, bulamayanların ise kurumla ilişiğinin kesileceği aktarılıyor. Küçülme adımlarının özellikle Siri, Vision Pro, yapay zekâ yazılım mühendisliği ve Fitness+ ekiplerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Hizmet gelirlerindeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle Apple, mevcut ürün diziliminden daha fazla gelir elde etmenin ve yeni servisler başlatmanın yollarını arıyor. 2027 yılı için yapılan ilk planlama toplantılarında bütçe artış oranlarının düşürüldüğü, çalışan sayısının sabit tutulmasının kararlaştırıldığı ve pazarlama harcamalarının kısıldığı belirtiliyor. .Şirket çalışanları ise bu yılın sonlarında ve önümüzdeki yılın başlarında yeni işten çıkarma dalgalarının yaşanabileceğini düşünüyor.