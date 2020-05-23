Universal Neden Jurassic Park Filmleri Yapmayı Bırakamaz?

Pek çok kişiye göre Jurassic Park: Dominion Jurassic serisinin finali olacaktı. Frank Marshall ise bunun hikayede yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söylemişti. Universal stüdyoları neden Jurassic serisine bir son nokta koyamıyor?

1993 yılında vizyona giren bir film, o dönemde insanların büyük ilgisini çekmişti. Jeff Goldblum’un karizmatik bir şekilde “Hayat bir yol bulur” demesinin dışında tarih öncesinden kalmış devasa sürüngenler, insanların hayal gücünde Jurassic Park ile kendine yer bulmuştu.

Yayınlandığı dönemde ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi elde eden ve bir nesile -Power Rangers ile birlikte- en az 5 farklı dinozoru resimlerini gördüğü anda tanıyabilme becerisi kazandıran serinin yeni filmi 2021’de vizyona girecek. Bu film serinin sonu olmayacak.

Jurassic World: Dominion serinin sonu değil

X-Men filmlerinden biri, X-Men: Geçmiş Günler Gelecek idi. Çizgi romanlardaki, hatta animasyon çizgi filmdeki kadar iyi olmasa da bu yapımda eski ve yeni ekibi aynı film içerisinde görmüştük. Bu da bize yumuşak bir geçiş imkanı sağlamıştı.

Benzer bir şeyi Jurassic World: Dominion’da da görmeyi bekliyoruz. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith ve Daniella Pineda gibi isimler Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ve B. D. Wong gibi eski isimlerle bir araya gelecek. Öte yandan Frank Marshall’a göre bu film bir son değil, hikayede yeni bir sayfa açma şansı.

Dominion, 21 Haziran 2021’de vizyona girecek ve o zamana kadar bir şeylerin değişme ihtimali hep var. Transformers serisini batıran The Last Knight ile aynı kaderi paylaşmaması durumunda bu film hiçbir şeyin sonu olmayacak, belki sadece şu ana kadar olan hikayeyi toparlayacak.

Dinozorlar para kazandırdıkça filmleri gelecek

Universal stüdyoları daha uzun süre dinozorları beyaz perdede ağırlamaya devam edecek. Zira seri en çok kazanç sağlayan markalar arasında başı çekiyor. Şu ana kadar büyük yapımlar arasında bütçesine oranla en çok para kazandıran yapım Jurassic serisi.

Gişe rakamları işin diğer bir yanı. Çok uzun yıllardır filmler yalnızca sanat eserleri olarak görülmez. Her biri birer markadır ve çeşitli ürünlere sahiptir. Star Wars serisi, filmlerin kazancından çok daha fazlasını lisans ve oyuncaklardan kazanmıştır. Bu durum pek çok yapım için de böyledir.

Iron Man’in Marvel’a dönmesi sonrasında Universal’ın elinde kalan en büyük marka Jurassic serisi oldu. Günümüzde sinema endüstrisi, bir yapımın devam etmesi için ciddi bir geri dönüş yapmasını şart olarak görüyor.

Tayt giyen yoksa destek de yok

Günümüzde John Wick, Görevimiz Tehlike gibi yıldız oyuncusunun gücüyle devam eden seriler var. Onun dışında eğer Marvel ya da DC’ye ait bir seriden bahsetmiyorsak bir serinin başarılı olması pek kolay değil. Dahası, filmlerin başarısı sadece film üreticilerinin değil sinemaların ve bağlı işletmelerin de ekmek kapısı.

Bu konudaki algıyı da bir örnekle açıklayalım. 1982 tarihli The King of Comedy filmini pek çok kişi bilmez. Aynı filmi bugün başrolünde Joaquin Phoenix ile çekseydik, filmin gişesi belki başarılı olacaktı ama ne bu hedef noktaya erişebilecekti ne de insanlar filmi görmeye gidecekti. Çok benzer bir yapımın başlığını Joker olarak değiştirdiğinizde durum çok farklı hale geliyor.

Markaları korumak yalnızca Universal’ın sorunu değil. Diğer firmalar da benzer bir şekilde hareket etmek zorunda. Tabii bu da bizi bir başka noktaya getiriyor: İnsanlar, vahşi batı filmlerine doydukları gibi süper kahramanlara da doyduğunda ve koronavirüs sonrası sinema alışkanlıkları değiştiğinde sinema sektörü ne yapacak?