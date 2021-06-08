Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı grubuna üniversite öğretim görevlilerinin ve üniversite personelinin de eklendiğini sosyal medya hesabından bildirdi. Bunun ardından Koca, üniversite öğrencilerinin de 13 Eylül'den önce aşılanacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 sebebiyle girdiğimiz bu pandemiden bizleri çıkarmasını beklediğimiz aşılar hakkında birçok umut verici haber duymuştuk. Aşıların yeterli sayıda olması, aşıların güvenilirliği ve oldukça iyi etki gösteriyor olmaları bu müjdeli haberlerin arasındaydı. Bu haberlerden sonra haliyle herkes, farklı sebeplerle, aşı olacağı zamanı beklemeye koyuldu.

Bu bekleyenlerin bir kısmı ise üniversitelerine dönmek isteyen veya online eğitim sebebiyle henüz üniversitelerine kavuşamamış öğrenciler ve üniversitedeki öğretim görevlileriydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasıyla birlikte müjdeyi verdi.

Üniversite öğretim üyeleri ve üniversite personeli de aşılamaya dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında, bir meslek grubunun daha aşı programına katıldığını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bildirdi. Bu bağlamda üniversitelerdeki öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin aşılanmasına da yarın başlanacağı belirtilmiş oldu.

Bu hamle ile üniversitelerin önümüzdeki Eylül ayında yüz yüze eğitime başlamasının önündeki engellerden birisi de kalkmış olacak. Bu sayede üniversite öğrencilerinin yeniden üniversitelerinde yüz yüze eğitime başlayabilmeleri sağlanabilecek.

Üniversite öğrencileri 13 Eylül'den önce aşılanacak:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı yeni açıklamasında üniversite öğrencilerinin de 13 Eylül tarihinden önce aşılanacağını açıkladı. Bu da önümüzdeki dönemin yüz yüze eğitime dönüş yaptığımız dönem olabileceği ihtimalini neredeyse kesinleştirdi.