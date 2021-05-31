Türkiye ile Yunanistan, Aşı Sertifikası İçin Anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı ve Yunanistan Dışişleri Başkanı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülkenin aşı sertifikası konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte gündem olan konulardan biri de aşılar olmuştu. Uzun süren çalışmalar sonucunda aşılama, dünyanın dört bir yanında başladı ve devam ediyor. Ülkemizde de aşı için süren temasların en sonuncusu Yunanistan'la oldu. Türkiye, Yunanistan'la aşılar konusunda bir anlaşmaya imza attı.

Yunanistan'da resmi temaslarını devam ettiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Toplantının ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Aşılar karşılıklı olarak tanınacak

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor.” sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu ile birlikte bir ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias ise "Aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaştık" dedi. Çavuşoğlu da mevkidaşının sözlerini doğrulayarak, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır." dedi.

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, davet için teşekkür etti. Ardından da toplantıda bölgesel konuların konuşulduğunu söyledi. Ardından da toplantının sonuçları hakkında detaylar verdi.

25 maddede anlaşma

Çavuşoğlu, “Yunan tarafıyla artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık. Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. Biz de daha önce AB üyesi olan Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.” sözlerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca diyaloğa hazırız mesajı vererek, “Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafın da iradesi vardır. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız.” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise “Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı. Program listesi üzerinde anlaşma sağladık. Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık. Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum.” dedi.