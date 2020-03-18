Üniversiteler, 23 Mart'ta Uzaktan Eğitim Vermeye Başlayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, corona virüsü nedeniyle tatil edilen üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülke genelindeki 123 üniversitede uzaktan eğitim altyapısının olduğunu söyleyen Saraç, 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye'ye de resmen tespit edilen Corona virüsü, ülke genelinde tedbirlerin yoğunlaştırılmasına neden oldu. Yetkililerin aldıkları tedbirlerden bir tanesi de ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin geçici bir süreliğine tatil edilmesiydi. Yapılan açıklamalarda ilk ve orta kademeli okulların iki hafta, üniversitelerin ise üç hafta boyunca tatil edildiği açıklandı.

Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda ilk ve orta dereceli okulların 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yapmaya başlayacağını açıklamışlardı. Şimdi YÖK başkanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve üniversitelerin de 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim vermeye başlayacağını duyurdu. Dilerseniz hemen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversitelerdeki eğitimin nasıl yürüyeceğine dair yaptığı açıklamaların detaylarına bakalım.

"123 üniversitede Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor"

Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelindeki 123 üniversitede Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) sisteminin bulunduğu belirtildi. UZEM altyapısı bulunmayan üniversitelerde ise gerekli ihtiyaçların YÖK ve diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde karşılanacağı ifade edildi. Saraç, söz konusu çalışmaların vakit geçirilmeden başlatılacağını belirtti.

YÖK başkanı, üniversitelerdeki eğitimlerin devam edebilmesi için tüm öğretim elemanlarının eğitilebileceğini de dile getirdi. Bu bağlamda dijital olarak eğitim verebilmek için tüm altyapının sağlandığını açıklayan Saraç, dileyen öğretim görevlilerinin önümüzdeki hafta itibarıyla bu dijital eğitimlerden faydalanabileceklerini ifade etti.

İnternet üzerinden sınav yapmak, üniversitelerin kendi tercihi

Eğer üniversiteler tatil edilmeseydi öğrenciler şu sıralar, vize haftaları içerisinde olacaklardı ve aldıkları derslerin sınavlarına gireceklerdi. Ancak üniversitelerin tatil edilmesi sınavları da sekteye uğrattı. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Saraç; üniversitelerin çevrimiçi sınavlar yapmasının kendilerine kalmış bir karar olduğunu söyledi. Yani dileyen üniversiteler, sınavları internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

YÖK başkanı, alınan bu kararın farklı üniversitelerde çalışmalarını sürdüren uzman eğitimciler tarafından kurulan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan "Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası" kapsamında alındığını sözlerine ekledi.