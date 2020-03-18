Corona Virüsü ile Kan Grupları Arasındaki Bağlantı

Çinli bilim insanları, corona virüsünün farklı kan gruplarındaki insanlara farklı etkilerinin olup olmadığını görmek için bir araştırma gerçekleştirdiler. Araştırma sonucunda, A kan grubundaki enfekte olmuş kişilerin daha yoğun bir tedavi sürecine ihtiyaç duydukları ortaya çıktı.

Corona virüsünü anlamak için bilim insanları farklı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Özellikle corona virüsünün bulaşma yolları, hangi insanların hastalığa daha yatkın olduğu gibi konular çalışmaların temelini oluşturuyor. Son olarak Çinli bilim insanları, kan grupları ile virüse yatkınlık arasında bir bağlantı olup olmadığını anlamak için bir çalışma gerçekleştirdiler.

Araştırmacılar, çalışmaları için Wuhan ve Shenzhen’de bulunan üç hastanenin verilerini kullandılar. Üç hastaneden 206’sı hayatını kaybetmiş toplamda 2 bin 173 enfekte olmuş hastadan kan örnekleri alındı ve incelendi. Aynı zamanda Wuhan’da yaşayan 3 bin 694 sağlıklı insandan da kan örnekleri, kontrol grubu oluşturmak için alındı.

Bilim insanları tarafından farklı kan grubu örnekleri üzerinde gerçekleştirilen incelemede, A kan grubunun enfekte olmaya daha yatkın olduğu saptandı. A kan grubu en yaygın kan grubu olduğundan bu bilginin bir miktar ürkütücü olduğu söylenebilir. Virüse karşı en fazla bağışıklık gösteren kan grubunun ise 0 olduğu ifade edildi.

Hepdi bu kadar da değil; araştırmaya göre A kan grubuna sahip kişiler, corona virüsüne yakalandıkları takdirde daha ağır bir hastalık süreci ve daha yüksek semptomlar gösteriyorlar. Tıpkı bağışıklık durumunda olduğu gibi 0 grubu kişiler, corona virüsü semptomlarını en hafif yaşayan grup oluyorlar.

Bilim insanları, en fazla örneği Wuhan’da bulunan Jinintan Hastanesi’ndeki hastalardan elde edebildiler. Jinintan Hastanesi’ndeki 1.775 hastadan alınan kan örneklerinin yapılan analizinde, hastaların %37.75’inin A grubu, %26.42’sinin B grubu, %25.80’nin 0 grubu ve %10.03’ünün Ab grubu olduğu anlaşıldı. Jinintan dışında iki hastaneden daha alınan 398 hastanın örneği de benzer sonuçların ortaya çıkmasını sağladı. Kan gruplarına göre vaka oranının, kan gruplarının yaygınlık durumu ile paralellik göstermesi çok da şaşırtıcı değil elbette.

Çinli bilim insanlarının çalışması, kan grupları ile corona virüsü yatkınlık arasında zayıf olmakla beraber bir bağlantı olduğunu ortaya koymuş oldu. Yine de bilim insanları, söz konusu bağlantının kesinleşmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyorlar.