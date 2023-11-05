Hayırseverliği ile meşhur ve YouTube'ta en çok aboneye sahip YouTuber olan Mr. Beast, Afrika'da 100 su kuyusu açtırdı. Daha önce yaptığı bağışlarla kalplerimizi kazanan MrBeast, tüm süreci videoya çekerek YouTube kanalına yükledi.

Afrika'da yıllardır yaşanan su problemi için farklı insanlar yatırım yaparak bu problemin önüne geçmeye çalışıyor. Su problemi ortadan kaybolmasa bile, bu bağışlar kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yapılıyor.

Bugüne kadar yaptığı bağışlar ve yardımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran ünlü YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson), bu sefer bambaşka bir yardım ile karşımızda. Daha önce felçli köpekleri tedavi etmiş, bir çocuk hastanesinin masraflarını karşılamış ve hatta çalışanlarının yaşaması için bir mahalle satın almış olan MrBeast, Afrika'da tam 100 adet su kuyusu açtırdı.

MrBeast, Kenya'da insanların temiz suya erişebilmeleri için bir hayır kurumu ile iş birliği yaptı.

MrBeast, Afrika'da seyahat ederken Kenya, Zimbabve ve daha pek çok bölgeyi görme fırsatı buluyor. Ancak buradaki insanların temiz suya erişimlerinin olmadığını görünce bu bölgelerde su kuyusu açtırmaya karar veriyor. Gittiği her bölgede yaptırılan su kuyularının faaliyetlerine bizzat şahit olan MrBeast, bunu videoya çekip YouTube kanalına yüklüyor.

Ancak videoyu yayımladıktan sonra X hesabında paylaştığı bir gönderi ile endişesini dile getiriyor.

"İnsanlara yardım eden bir video yüklediğim için engelleneceğimi zaten biliyorum ve %100 açık olmak gerekirse umurumda değil. Kanalımı her zaman insanlara yardım etmek için kullanacağım ve izleyicilerime de aynısını yapma konusunda ilham vermeye çalışacağım."

X'te paylaştığı gönderiden sonra binlerce destek mesajı alan ünlü YouTuber, bu kararından vazgeçmiyor ve iyilik yapmaya devam edeceğini, ardından takipçilerine ilham olacağını söylüyor.

YouTube'ta paylaştığı video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Afrika'nın çeşitli bölgelerinde su kuyusu açtırmanın dışında, Zimbabve'de insanların kuyuya rahat erişebilmeleri için bir köprü inşaa etti. İnsanların suya erişebilmeleri için bölgedeki nehri geçmeleri gerekiyordu ve bu da onlar için tehlike arz ediyordu.

Dahası, Kamboçya'da yaklaşık 2000 fiziksel engelli kişinin yürümesine vesile olan MrBeast, bu insanlara ücretsiz yardımda bulunan Exceed Worldwide kuruluşuna ortak oldu.